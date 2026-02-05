イオンユーザーでも意外と知らない？「お買物アプリ」を使いこなす3つの必須機能
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【イオンユーザー必見】イオンお買物アプリでお得に買い物する方法【クーポンの使い方も解説】」と題した動画を公開。イオンでの買い物をよりお得にする「イオンお買物アプリ」の3つの主要な機能について詳しく解説した。
動画で紹介されているのは、(1)最大10%割引などの「クーポン機能」、(2)商品が無料で手に入る可能性がある「キャンペーン機能」、(3)買い物準備を効率化する「チラシ＆買うかも機能」の3つだ。出演者のわしっし氏は、これらの機能を活用することで、イオンでの買い物が格段にお得になると説明した。
まず、わしっし氏は「イオンお買物アプリ」の位置づけを解説。イオンのアプリには、決済機能が中心の「iAEONアプリ」や、イオンモールの専門店情報が豊富な「イオンモールアプリ」があるが、今回紹介する「イオンお買物アプリ」は、イオンやイオンスタイルの直営店舗での買い物に特化したものだと説明した。
次に、具体的な機能として「クーポン機能」を紹介。食料品や日用品の割引クーポンが豊富に用意されており、会計時にアプリの会員コードをスキャンするだけで自動的に割引が適用される手軽さが魅力だと語った。また、新規会員登録をすれば、食料品が5%オフ、衣料品・暮らしの品が最大10%オフになるクーポンがもらえるという。
続いて「キャンペーン機能」については、アプリ上でワンタップするだけで簡単に応募できると解説。抽選で商品の無料クーポンが当たるキャンペーンが頻繁に開催されており、実際にヨーグルトドリンクやドレッシングが当たった例を提示した。
最後に「チラシ機能」と「買うかも機能」を紹介。スマホで手軽にチラシをチェックし、気になる商品を「買うかもリスト」に追加することで、買い忘れを防ぐことができると、その利便性を強調した。
これらの機能を使いこなすことで、日々の買い物をよりお得で計画的に進めることができるだろう。イオンをよく利用する人は試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。