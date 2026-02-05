TOTOやLIXILといった便器や温水洗浄便座などの製品を扱うトイレ設備のメーカー7社で構成された日本レストルーム工業会（名古屋市）が、男女4700人を対象とした調査「全国おしり洗い実態調査2026」の結果を紹介しています。

【えっ？】意外…！ タイミング、おしりを拭く回数…コレがみんなの“おしり”事情の結果です！

調査は2025年9月29日〜10月6日にかけて、自宅に温水洗浄便座が設置されている各都道府県100人、計4700人にアンケートで実施されました。

まず、温水洗浄便座を「使用している」と回答した人は全体の79.0％という結果でした。都道府県別では、「北海道」が87.2％と最も高く、続いて、85.9％の「島根県」、85.0％の「高知県」でした。

また、「トイレ後の自分のおしり清潔度」を100点満点で自己採点してもらったところ、全国平均は67.6点という結果でした。温水洗浄便座の使用有無で比較すると、使用した場合は81.5点、使用しなかった場合は53.6点と、約27.9点の開きが見られ、温水洗浄便座の使用が「おしり自己肯定感」を押し上げていることが分かったということです。

同調査を都道府県別で見たところ、5位が「群馬県」（84.4点）、4位が「愛媛県」（84.5点）、3位が「宮崎県」（85.6点）、2位が「福島県」（85.8点）、1位が「岐阜県」（86.0点）という結果でした。

さらに、温水洗浄便座使用者に洗浄後の実感を質問したところ、77.4％が「きれいになる」、59.8％が「早く汚れが落ちる」と回答。

日常的に利用するという人からは「一度使うと使わない生活には戻れない」「すっきり気持ちがいい」「洗浄して清潔になるし、気持ちよい。長年使って習慣になっている」といった声が多く寄せられ、多くの人が“清潔感”を実感している様子がうかがえたとのことです。