¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬4ÆüÈ¯É½¤·¤¿2Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µÄ´ºº¤è¤ê20Á¬¹â¤¤155±ß60Á¬¤À¤Ã¤¿¡£2½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¡£Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ä±ß°Â¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤¬27Æ»ÉÜ¸©¡¢²£¤Ð¤¤¤¬5¸©¡¢²¼Íî¤¬15ÅÔ¸©¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ°ÂÃÍ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î148±ß10Á¬¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Î164±ß80Á¬¡£
¡¡·ÚÌý¤ÏÁ°½µ¤è¤ê10Á¬¹â¤¤143±ß90Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ÅôÌý¤Ï18¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥ó¥¯1¸ÄÊ¬¡ËÅö¤¿¤ê2184±ß¤Ç¡¢Á°½µ¤«¤é2±ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡£