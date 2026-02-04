知っておきたい！スーパーで迷わない「砂糖」の栄養の違いと選び方

料理には欠かせない調味料の「砂糖」。スーパーの棚には白いものから茶色いものまで多くの砂糖が並んでいます。砂糖の種類は「原料」と「精製方法」によって違い、味わいや得意な料理も違ってきます。今回はどのような砂糖があるか、またその特徴をご紹介します。

砂糖の種類

原料の違い

砂糖の原料は主に2つあります。

・さとうきび…沖縄などの温かい地域で育つイネ科の植物です。茎を絞った汁が砂糖のベースになります。

・てんさい…北海道などの寒い地域で育つ、見た目は大根に似たヒユ科の植物です。根っこに糖分を蓄えています。

これらの絞り汁を煮詰め、「結晶」と「糖蜜」に分け、その結晶部分を取り出したものが一般的な砂糖（分蜜糖）です。中には、分けずにそのまま固めるタイプ（含蜜糖）もあります。

色の違い

原料から不純物やミネラルを取り除き、糖の結晶のみを取り出したものが「白い砂糖」、ミネラルを残したり、加熱によって色がついたりしたものが「茶色い砂糖」です。

白い砂糖はすっきりした甘さが特徴

・上白糖：日本で最も普及している砂糖です。しっとりとしていて、どんな料理にも合う万能な砂糖です。

・グラニュー糖：世界では、「砂糖といえばグラニュー糖」という国も多くあるようです。上白糖よりさらに精製度が高く、サラサラしています。クセがないため、紅茶やコーヒー、素材の香りを活かすお菓子作りに最適です。

茶色い砂糖はコクと風味がある

・茶色い色は、製造過程で色がつくものと、原材料の色が残っているものがあります。

・三温糖：上白糖やグラニュー糖の結晶を取り出した後の糖液を煮詰めて作られます。煮詰めているため、カラメル色になっています。独特の風味とコクのある甘さが、煮物や佃煮におすすめです。

・黒砂糖：さとうきびの絞り汁をそのまま煮詰めて固めたものです。ミネラルが豊富で、渋みや苦みを含んだ独特な風味のある濃厚な味わいが特徴です。

・てんさい糖：てんさいから砂糖を作る際にできる糖蜜を使ったもので、オリゴ糖を含みます。まろやかな甘さ、風味やコクがあり、優しい甘さを出したいときに向いています。

砂糖を選ぶときのポイント

種類／特徴／向いている料理

上白糖／万能・しっとり／料理全般・和菓子

グラニュー糖／クセがない・サラサラ／洋菓子・飲み物

三温糖／コク・甘み／煮物・佃煮

黒砂糖／コク・独特の風味／かりんとう、そのまま食べる

てんさい糖／優しい甘み・オリゴ糖／普段の料理・製菓など