知っておきたい！スーパーで迷わない「砂糖」の栄養の違いと選び方
料理には欠かせない調味料の「砂糖」。スーパーの棚には白いものから茶色いものまで多くの砂糖が並んでいます。砂糖の種類は「原料」と「精製方法」によって違い、味わいや得意な料理も違ってきます。今回はどのような砂糖があるか、またその特徴をご紹介します。
砂糖の種類
原料の違い
砂糖の原料は主に2つあります。
・さとうきび…沖縄などの温かい地域で育つイネ科の植物です。茎を絞った汁が砂糖のベースになります。
・てんさい…北海道などの寒い地域で育つ、見た目は大根に似たヒユ科の植物です。根っこに糖分を蓄えています。
これらの絞り汁を煮詰め、「結晶」と「糖蜜」に分け、その結晶部分を取り出したものが一般的な砂糖（分蜜糖）です。中には、分けずにそのまま固めるタイプ（含蜜糖）もあります。
色の違い
原料から不純物やミネラルを取り除き、糖の結晶のみを取り出したものが「白い砂糖」、ミネラルを残したり、加熱によって色がついたりしたものが「茶色い砂糖」です。
白い砂糖はすっきりした甘さが特徴
・上白糖：日本で最も普及している砂糖です。しっとりとしていて、どんな料理にも合う万能な砂糖です。
・グラニュー糖：世界では、「砂糖といえばグラニュー糖」という国も多くあるようです。上白糖よりさらに精製度が高く、サラサラしています。クセがないため、紅茶やコーヒー、素材の香りを活かすお菓子作りに最適です。
茶色い砂糖はコクと風味がある
・茶色い色は、製造過程で色がつくものと、原材料の色が残っているものがあります。
・三温糖：上白糖やグラニュー糖の結晶を取り出した後の糖液を煮詰めて作られます。煮詰めているため、カラメル色になっています。独特の風味とコクのある甘さが、煮物や佃煮におすすめです。
・黒砂糖：さとうきびの絞り汁をそのまま煮詰めて固めたものです。ミネラルが豊富で、渋みや苦みを含んだ独特な風味のある濃厚な味わいが特徴です。
・てんさい糖：てんさいから砂糖を作る際にできる糖蜜を使ったもので、オリゴ糖を含みます。まろやかな甘さ、風味やコクがあり、優しい甘さを出したいときに向いています。
砂糖を選ぶときのポイント
種類／特徴／向いている料理
上白糖／万能・しっとり／料理全般・和菓子
グラニュー糖／クセがない・サラサラ／洋菓子・飲み物
三温糖／コク・甘み／煮物・佃煮
黒砂糖／コク・独特の風味／かりんとう、そのまま食べる
てんさい糖／優しい甘み・オリゴ糖／普段の料理・製菓など
「健康によい」砂糖はどれ？
「茶色い砂糖の方が健康的」と言われることも多いですが、三温糖・黒砂糖・てんさい糖も、主成分は上白糖とほぼ同じ「ショ糖」で性質に影響を与えるほどの大きな差はないと考えられます。確かに黒砂糖やてんさい糖は、上白糖などと比べると、100gあたりのカリウムの量は、上白糖2mgに対して、黒砂糖110mgてんさい糖27mgです。ほかのミネラルも上白糖はほとんど含まれていませんが、黒砂糖にはそれよりも多く含まれています。
上白糖よりもミネラル類を多く含んでいるのは特徴ですが、調味料として摂取する1日の砂糖の量を想像してみると、「ミネラルの摂取源」として考えるのはやや不釣り合いに思えます。また、どの砂糖も1gあたり約4kcalとエネルギー量もほぼ同じです。健康を意識するなら、「種類によるわずかな差」にこだわるよりも、「全体の摂取量を控えめにする」こと、そして「料理との相性で使い分けて食事を楽しむ」ことが、一番の近道と言えそうです。
味のキレを出すなら「白」、深みとコクを出すなら「茶色」と使い分けるのがコツです。 なお、最近人気の「きび糖（さとうきび糖）」は、サトウキビのミネラルを程よく残して作られており、白砂糖と同じ感覚で使えてまろやかなコクをプラスできる砂糖です。
砂糖は種類によって風味や甘さの感じ方が異なります。好みや料理によって使い分けてみてくださいね。
[文:あすけん 管理栄養士 公開日：2026.02.03]
