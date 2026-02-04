宮内庁長官が、天皇陛下と雅子さまに「異例の苦言」…その背後に見えた「上皇さまと美智子さまの影」

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

それはどのような衝突だったのか。それは皇室の在り方とどう関わっているのか。

注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

ここでは本書から、宮内庁長官が徳仁皇太子（当時）に「異例の苦言」を呈した事件について描いた部分を抜粋してお届けする。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』を抜粋・編集しています）

異例の発言

時計の針を、今から18年前の2008（平成20）年2月に巻き戻してみたい。当時、徳仁皇太子は47歳、雅子皇太子妃は44歳、愛子内親王は6歳で、学習院初等科入学直前だった。雅子皇太子妃は2004（平成16）年7月に適応障害と診断され、療養生活が3年半ほどになっていた。公務復帰がままならぬまま、行事を欠席する状態が続いていた。

私は2006（平成18）年から、宮内庁にある宮内記者会所属の担当記者をしており、この時点で1年半ほどの経験を経ていた。

2月のある日、当時の羽毛田信吾（はけた・しんご）宮内庁長官が定例の記者会見で、突然妙なことを話し出した。要は、徳仁皇太子一家が明仁天皇夫妻の元を訪れる「参内」の機会が増えていないとして苦言を呈する内容だった。

当時の新聞はこんなふうに報じている。

宮内庁の羽毛田信吾長官は13日の定例記者会見で、皇太子ご夫妻の長女、愛子さま（６）が皇居・御所に天皇、皇后両陛下を訪ねる回数が少ないことに言及し、「依然として少なく両陛下も心配しておられる」と述べた。長官が御所の訪問回数に苦言を呈するのは極めて異例。（「読売新聞」2008年2月14日）

この唐突な発言の意味を理解するには、時間をさかのぼって補足説明する必要がある。

「お会いする機会を作っていきたい」

明仁天皇は、この羽毛田長官による「苦言」の1年以上前の2006（平成18）年末、自らの誕生日に際した記者会見で、愛子内親王と会うことが少ないことを「残念」「いずれは会う機会も増えて、うち解けて話をするようになることを楽しみにしています」と発言していた。皇太子は、それに応じるかたちで、約2ヵ月後の記者会見に臨み、「お会いする機会を作っていきたい」と話した。

長官の「苦言」は、この皇太子発言の「約束不履行」をなじるかたちでなされ、天皇夫妻の心情を推察して「ご自身が発言されたことを大切になさってほしい」とまで述べた。また、皇太子とすでに複数回話し、「努力したい」との返答があったことも明かした。両親に会いに行く頻度について、皇太子が宮内庁長官からたびたび「申し出」を受けていたというわけである。

令和の世に生きる現在の読者は、この経緯を聞いてどう思うだろうか。皇族に仕える立場の宮内庁の長官が、天皇の意を自ら推測して公にしたり、皇太子の非をなじったりする行動をするのは、私には信じられなかったし、今思い出しても異様なことだったように思う。

だが、当時の「空気感」は今とはまったく違っていて、皇太子夫妻が「批判」されることに、世間は慣れてしまっていた。だから、この長官の行動は「唐突」ではあったが、あまり「意外な」ことでもなかった。

天皇、皇后の「意向」

定例会見が終わった直後、私はアポを取って一人で長官室に戻り、羽毛田氏に念を押した。「いま記者室で記事を書き始めて思ったのですが、さきほどの発言は、どう考えても『宮内庁長官が皇太子に苦言』という見出しになってしまいますよ。それ以外の表現はどうしても考えられない。長官はそれでもいいんですか」

羽毛田氏は「まあ、仕方ないですね」と言って、静かに笑うだけだった。

その様子を見て私は、ああ、この人はもとから覚悟しているんだな、と思った。ということは、この発言はあらかじめ天皇、皇后の了解を取ってのことであり、長官が自分の一存で「拝察」の内容を話したかのような見せかけは真実ではないのだろう、と確信した。

「両陛下も心配しておられる」というのも、何を心配しているのかよく分からない不思議な表現で、むしろ「両陛下も不満である」と言った方が、よほどすっきりする。わざわざ不自然な言い回しをしたところにも、天皇夫妻の本心を穏便な言葉で包もうとする意図が感じられ、かえって発言の真の発案者が誰なのかを物語っているように感じられた。どちらにせよ、この「苦言」の中に明仁天皇夫妻の意思も含まれていることに疑いはなさそうだった。

＊

【つづき】《「愛子さまに会いたい」。上皇さまと美智子さまの「メッセージ」に、天皇陛下が示した「返答」》の記事では、宮内庁長官の「苦言」に対して、徳仁皇太子がどのように返答したかを紹介している。

＊

【つづき】「愛子さまに会いたい」。上皇さまと美智子さまの「メッセージ」に、天皇陛下が示した「返答」