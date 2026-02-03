コインランドリーの乾燥機に入れてはいけない衣類について、配管工事業やコインランドリーの運営などを手掛ける共延工業（大阪府守口市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これが乾燥機で乾かすと危険な“衣類”3選です！

公式TikTokアカウントでは、「コインランドリーでやっちゃいけない洗濯物ランキングトップ3」というタイトルの動画を公開。

この動画では、スタッフが、コインランドリーの乾燥機に入れてはいけない衣類について、次のように紹介しています。

【コインランドリーの乾燥機に入れてはいけない衣類】

1位：羽毛布団・ダウンジャケット

ドラム式の乾燥は70〜80度と高温になり、羽毛が焦げたり固まったりする。

2位：ウール、シルク、カシミヤなどの天然素材

高温と摩擦で繊維が縮み、ふわふわの質感が失われる。ニットやセーターの場合は形崩れや毛玉の原因にもなる。

3位：防水素材

水も熱も通さないため、乾燥中に湿気がこもって破裂することがある。実際に乾燥機が故障した事例も。完全防水タイプは乾燥機NG。

参考にしてみてはいかがでしょうか。