破裂した事例も…「乾燥機」で乾かすと危険な“衣類”とは コインランドリーのスタッフが紹介
コインランドリーの乾燥機に入れてはいけない衣類について、配管工事業やコインランドリーの運営などを手掛ける共延工業（大阪府守口市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。
【要注意】「えっ…」 これが乾燥機で乾かすと危険な“衣類”3選です！
公式TikTokアカウントでは、「コインランドリーでやっちゃいけない洗濯物ランキングトップ3」というタイトルの動画を公開。
この動画では、スタッフが、コインランドリーの乾燥機に入れてはいけない衣類について、次のように紹介しています。
【コインランドリーの乾燥機に入れてはいけない衣類】
1位：羽毛布団・ダウンジャケット
ドラム式の乾燥は70〜80度と高温になり、羽毛が焦げたり固まったりする。
2位：ウール、シルク、カシミヤなどの天然素材
高温と摩擦で繊維が縮み、ふわふわの質感が失われる。ニットやセーターの場合は形崩れや毛玉の原因にもなる。
3位：防水素材
水も熱も通さないため、乾燥中に湿気がこもって破裂することがある。実際に乾燥機が故障した事例も。完全防水タイプは乾燥機NG。
参考にしてみてはいかがでしょうか。