2月3日に公開された、長澤まさみが出演する新CM。自動車メーカーのBYD Japanの広告塔に抜擢されている彼女だが、YouTubeで配信された「特別インタビュー」の内容に注目が集まっている。

「同日から全国放送される新CMですが、YouTubeではこのメイキングの他、BYDに絡んだインタビューも配信されています。インタビューでは、同社が発売している新車への試乗の感想など、商品に関連する質問を一通り受けた後、話題は長澤さんの私生活へ。

『“二刀流”でがんばりたいことは何ですか？』との質問を投げられた長澤さん。芝居に関しては『自分のペースで、続けていけたら』と答える一方、『人間生活を、もう少し楽しんでみたいな』と続けました。さらに、『新たにチャレンジしてみたいこと』を聞かれると、『計画していることはたくさんありまして』と前のめりに。『長年、習い事をたくさんしたいっていうのがあった』『ピアノと太極拳と能も習ってみたくて』と意外な一面を明かしました。最後には『とにかく習い事で毎日が、忙しくなるといいな』とまとめていました」（芸能記者）

一見、普通の受け答えだが、ファンの間ではざわつきが広がっているという。

「今年の1月1日に、結婚を発表した長澤さん。お相手は、5歳年上で映画監督の福永壮志さん。世界的ヒットとなったドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』でもメガホンをとった人物です。直近では浮いた話がなかったこともあり、世間を大きく騒がせました。

さらに、1月15日配信の『NEWSポストセブン』では、長澤さんが結婚を機に長期休養に入るとも報じられたのです。記事によれば、夫の『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影にともない、長澤さんも撮影地のカナダに帯同するといいます。

こうした報道を踏まえると、長澤さんのインタビューで語られた“私生活を充実させたい”というようなニュアンスには、どこか“匂わせ”を感じる人もいたようです。実際に長期休養を見据えて『習い事で毎日を忙しくさせたい』というような発言になったのか……」（同前）

長澤の発言の真意は明らかではないが、彼女のこれからには、ますます目が離せなくなったようだ。