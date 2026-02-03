「きのこの山×クラブハリエ」「たけのこの里×シェ・シバタ」　催事で即完売のコラボチョコが全国展開へ

日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」（ジェイアール名古屋タカシマヤ）で、即完売となった話題の商品が全国展開へ。

株式会社明治は、「きのこの山」と「たけのこの里」の有名シェフコラボ商品「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」を、2月10日より期間限定で全国のコンビニエンスストアやスーパーなどで発売すると発表しました。

■ 1分で2個売れた！？伝説級コラボが全国展開へ

今回のコラボは、「きのこの山」がクラブハリエの山本隆夫シェフと、「たけのこの里」がシェ・シバタの柴田武シェフとタッグを組んだもの。

1月16日から始まった「アムール・デュ・ショコラ」では、高級版や小袋セットが販売されましたが、開店早々から大行列が発生。購入制限があるにもかかわらず「1分で2個以上」という驚異的なペースで売れ、昼過ぎには完売するほどの人気ぶりだったそう。

買えずに涙を飲んだファンも多かったであろうこの味が、身近な店舗で手に入るようになります。

■ 「和」をテーマに＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバー

今回のコラボ商品は共に、テーマとなっているのは「和」＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバー。

「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」は、きのこの山ならではのカカオ香るチョコと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコの2層構造です。さらに注目なのが食感で、チョコの中に「クラッシュキャンディ」が練り込まれており、口の中でチャリチャリとした新食感が楽しめるとのこと。

一方、「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」も2層構造を採用し、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせた爽やかな味わい。隠し味として、チョコレートとクッキー部分に「ロレーヌ岩塩」を配合。甘じょっぱさがクセになる、大人な「たけのこ」に仕上がっているそうです。

どちらも価格はオープンプライスで発売は2月10日。バレンタインの義理チョコや友チョコ、そして自分へのご褒美にもぴったりの一品と言えそうです。

