£×£×£Å¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯Ì¼¤Î£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¸Æ¤Ö¡Öº£¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ï¡×
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤³¤È¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡Ö¥¨¥¤¥ô¥¡¡×¤³¤È¥·¥â¡¼¥Ì¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê£²£´¡Ë¤Î£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£³¥Ö¥é¥ó¥É¡¦£Î£Ø£Ô¤Î£Ç£Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥ô¥¡¤Ï¡¢£±·î£³£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ì½Â¤ÎÁªÂò¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂàÃÄÉ½ÌÀ¤«¤é£²Æü¸å¤Î£²·î£±Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ï¡¢£É£Ã£Å¤È¤¢¤ÎÀ¯¸¢Á´ÂÎ¤Ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö£É£Ã£Å¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÎÁ°¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë³¨Ê¸»ú¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£É£Ã£Å¡ÊÊÆ°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¡£Àè·î¤Ë¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹³µÄ¥Ç¥âÃæ¤ÎÊÆ¹ñÌ±£²¿Í¤ò¡¢£É£Ã£Å¤Î¿¦°÷¤¬¼Í»¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥·¥â¡¼¥Ì¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ò¼è¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È£É£Ã£Å¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥·¥â¡¼¥Ì¤Î£Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¡¢£É£Ã£Å¤È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½Åê¹Æ¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ë¤¬£×£×£Å¤È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¡¢ÃÄÂÎ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¤ËÂ³¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢£×£×£Å¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤Á¡¢¶¨ÎÏ¤òË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸½À¯¸¢¤ò¸øÁ³¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡¢£×£×£Å´Ø·¸¼Ô£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø£Ô£Ð£×£×¡Ù¡Ë¤ÈÊó¤¸¤ëÊÆ¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È£×£×£Å¤Ï¤«¤Í¤ÆÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±»á¼«¿È¤âÅÙ¡¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï£×£×£Å¤Ç£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ê¥×¥ë£È¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ù¥Ã¥¯»á¡Ë¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¡£¥È¥ê¥×¥ë£È¤ÎµÁÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ê¥ó¥À¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó»á¤Ï¡¢¸½À¯¸¢¤Ç¶µ°éÄ¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¤¥ô¥¡ÂàÃÄ¤ÈÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½Åê¹Æ¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢À¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌ¼¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£