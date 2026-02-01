TVアニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られる、声優の三ツ矢雄二さんが2月1日までにXを更新。泥酔状態で大ケガを負ったと報告した。



【写真】痛々しい…両まぶたは腫れ上がり、鼻は骨折 「打ち所が悪かったら死んでたかも」

三ツ矢さんはおでこにばんそうこうを貼り、両まぶたが腫れ上がった痛々しい写真を公開し、「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです」と説明。



傷の具合は「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです」とし、「打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」と自分に言い聞かせるように振り返った。



ネット上では「これぞお酒の怖さ」「読んでてゾッとしました。 打ち所が悪くなくて本当によかった…」「三ツ矢さん、本当に痛々しい怪我で心配です…」「生きてて本当によかった…！ お大事になさってください」「『酒は飲んでも飲まれるな』、本当にその通りですね」「ご無事で何よりです。 どうかお大事になさってください」などのコメントがあった。