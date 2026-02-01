テレビ朝日の株主優待は「歌番組の観覧権」!? 権利を得るには“30万円”も投資が必要？ そもそも「株主優待」目的で“株式投資”ってあり？

テレビ朝日の株主優待では「Mステ」等の番組観覧に応募できる

株式会社テレビ朝日ホールディングスによると、1株以上保有する株主は、テレビショッピングの一部商品割引の優待を受けられます。

100株以上保有する株主は、本社ビル見学会や「題名のない音楽会」の収録見学、「ミュージックステーション SUPER LIVE」の観覧などへの申し込みも可能です。500株以上を2年以上保有している株主には、特製QUOカードまたはオリジナルグッズの優待も設けられています。

また、株式会社TBSホールディングスでは、100株以上保有する株主は「SASUKE」の観覧に応募できます。1000株以上を3年以上保有する株主には、抽選で「輝く！日本レコード大賞」の番組観覧を提供しています。

さらに、日本テレビホールディングス株式会社でも、300株以上を3年以上保有する株主は、「笑点」の収録観覧に応募できます。このように、各局では番組観覧を株主優待として提供している例が見られます。

なお、番組観覧などの株主優待は、企業や優待内容によって対象となる保有株数、継続保有年数、基準日（権利確定日）が異なるため、最新の優待条件は各社のIR情報で確認しましょう。



2025年の「SUPER LIVE」への応募は「30万円以上」の投資が必要だった可能性

「ミュージックステーション SUPER LIVE」は毎年12月下旬に開催されます。2025年は9月30日（火）が権利確定日で、抽選発表は12月中旬でした。この場合、優待の権利を得るための権利付最終日は2営業日前の9月26日（金）となります。

みんかぶによると、テレビ朝日ホールディングスの2025年9月26日の終値は3340円です。仮に当日買い付ける場合、100株で約33万4000円は必要になるでしょう。気軽に出せる金額ではありませんが、抽選を通じて「当たればうれしい体験」が楽しめる優待です。



企業への「推し活」!? 「株主優待」目当ての投資もアリ

単に数千～数万円のライブチケット代と比較すると、優待のみを目的に株を買うのは効率的とはいえないでしょう。加えて番組観覧は抽選で、確実性もありません。

一方で、株式は保有中の配当や株価の変動があるため、「優待だけ」で損得を判断しにくい面があります。優待はあくまで付加価値と捉え、事業内容やリスクを理解したうえで、無理のない範囲で検討するのが現実的です。



まとめ

テレビ朝日の株主優待では、ミュージックステーションをはじめとする番組観覧に応募できます。2025年の「ミュージックステーション SUPER LIVE」に応募する場合、必要な資金は約33万4000円です。

ただし、番組観覧は抽選で確実ではなく、株価下落のリスクもあるため「優待だけで元を取る」発想だと不向きです。一方で、企業を応援する“推し活”の延長として、観覧に外れても保有を続けられる範囲であれば、株主優待をきっかけに投資を検討するのは選択肢になり得ます。



