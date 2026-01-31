食楽web

●カードを引いて、あなたの2月前半の運勢を占おう！ 秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの2月前半（2/1～2/15）の運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「なかなかにパワフル。全部新たな展開やスタートに関わってくるカードで、何かしらの進展や動きがある時期になりそう。それぞれのステージや局面によってきっとどのカードになるか違ってくるでしょう」（占ねこ先生

Aを選んだあなた「月 正位置」

最近モヤモヤしていたり、不安だったりしていたことが、スッキリしていきそうです。悩んでいたことの解決策が見えてくる人もいるでしょう。ただ、今回Aのカードを選んだ人のほとんどが、「なんとなくモヤってる」状態であるようです。

そう、具体的な悩みではなく、「何をやってるかわからない」「モヤりの原因がわからない」そんなところでしょうか。

日照不足で天気がスッキリしない、大雪で出かけたいのに出かけられない、そんなストレスがなんとなく心までスッキリしないっていうふうに影響を及ぼしていたり。実はちょっと合わないな、という友人となんとなく付き合いを続けていたり。最近一緒にいても傷つけられている気がするな、っていうパートナーシップを続けていたり。これやんなきゃ、がずっと心にあったり。

心に影を落とす要因は何も大きな悩みなんかじゃなく、なんとなく見過ごしていた、あるいは見て見ぬ振りをしていたちょっとした物事にあったりします。天気の影響なんかは気がつきにくかったりしますよね。

人間関係や自分の習慣って見て見ぬ振りをしがちなところ。友人と会うのに、そのパートナーシップを続けるのに何か言い訳をしてないですか？

「でもあの人は、根はいい人だから」っていうのは言い訳だったりします。真のパートナーシップや人間関係を続けるのにそんな言い訳は不要なはず。

これを読んでいてちょっと嫌な気分になった人ほど、自分の人間関係を見返してみてください。まずは心のモヤモヤの原因を知ること、それだけでちょっと心の奥にある太陽に気がつけるはず。お天気が原因だったって人は深呼吸をしたり、体を動かしてみて。ぐーっと胸を逸らせて視線を上げたらきっと気持ちも晴れるはず！

（仕事運）

停滞していた案件が動き出しそう

（恋愛運）

マンネリから抜け出すチャンス

本当の愛か見極めて

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

柑橘系のハーブティー

深呼吸やストレッチ

Bを選んだあなた「愚者 正位置」

あなたの目の前には今無限の可能性が差し出されました。楽しみですね～♪

あなたの新しい物語の始まりです！ レッツエンジョイ！以上！

って終わりたいくらいですが、そうもいきませんね（笑）。あまりくどくど書きたくないカードでもあります。なぜかって、無限に言葉を添えると有限になってしまう気がするから。でも書きましょうね。

ちょっとカードを見て見ましょう。このカードに描かれている【愚者】さんですが、この方これから旅に出ようっていうのに、ペラッペラのマントに何が入ってるの？ っていうちっちゃなカバンを棒につけちゃって。普通に考えたら「おいおい、大丈夫か！？」とちょっと危うい感じがしますが、この愚者は【この軽装で旅に行ける力がある】ということなんです。

何もプランのない旅に出るとき、「何しようかな～。あれも、これも！」ってワクワクが止まらない人もいれば、一定数「どうしよう」って不安になる人もいる。だけどあなたはあなた自身の望む旅を楽しむことができるんです。常識や普通ってあなたを制限するものでしかない。だから与えられたプランのパッケージツアーではなく、どこに行こうが何をしようが自由！ 自由万歳！ のあなたの旅行。そこには無限の出会いがあり、無限の可能性が待っている。

だけど、この自由旅行が与えられる人は、それを楽しむ力がある人のみ。自分で動いていける人。それはこのカードを引いた他ならぬ、あなた。ただし、都度の選択は自分でしていかなければなりません。

他の誰でもない“あなたのうちなる声”に従って。

時に大きな選択をしなければならないこともあるでしょう。そのとき湧き上がる不安もあるでしょう。そんな時こそ、あなたのうちなる声に従ってみて。大きな荷物は不安や心配の現れ。あなたは身一つで十分旅ができる人。“何もない”は“全てある”ってこと。身軽に気軽に進んでいきましょ♪

（仕事運）

新たな仕事が始まりそう。自信がなくても進んでみて。

（恋愛運）

楽しい始まりがまっています。重い恋愛や理想は手放すこと。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

心の声に従った食事

旅行も◎

Cを選んだあなた「審判 正位置」

それでも、立ち上がって前へ……そんなところでしょうか。ドラマのようですね、しかもクライマックス。

最後の方に主人公が愛する人と幸せになりたい、それまであとちょっとっていうところで敵に撃たれる。あるよね～。ほんと、絶対あるってわかってるんだけど、ヒヤヒヤ、ドキドキ、そしてショック。「後ちょっとのところだったのに、どうするんだ、どうなるんだよ！」ってツッコミいれたりして。もう、私の小さい心臓ドッキドキですよ。

でもね、主人公は立ち上がるんです。ボロボロの体で。満身創痍で戦い、敵に勝つ。もう、「くぅぅー、よかったよ！まさかの復活かい、幸せになれやい！」って感動ですね。だけどこんなパターンもある。一つはまぁ、めったにないけど主人公が立ち上がらないでジ・エンドという悲劇。もう一つは、主人公が倒れたそこに、まさかの魔法使いが現れて「ティンクルティンクル～♪」って魔法をかけてくれたら、あら不思議。傷が治って完全復活。敵を倒して、元気な体で愛するあの子と抱擁。

何を言いたいかって、今回はあなたに魔法使いが現れます。復活の魔法がかかります。復活の魔法っていうのはもちろん、体のことに限ったことではなく停滞してうまくいかなかった物事に関しても。ぐんと動きだせそうだし、動けるきっかけになる出来事、あるいは「気づき」がもたらされる。

そこでひとつ大切になってくるのが、「あなたが復活した先に得たいものは何か」を明確にすること。ドラマでも主人公が愛する人と一緒になる、という明確な目的があったから、魔法使いが現れる意義があるんです。

だから今どんなに大変でも、あなたの大切な目的を手放さないようにしてください。きっと魔法がかかる瞬間が訪れますよ♪ティンクルティンクル～♪

（仕事運）

ミラクルに助けられそう

（恋愛運）

諦めていたあの人と復活するなら今。正しい相手ならカードからの助けがあります。婚活やパートナー探しも新たな展開がありそう。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

ミント系

本を読む

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。