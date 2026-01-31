ミラノ・コルティナ五輪直前のアルペンスキーW杯女子滑降で、ランキング首位に立つ強豪選手が転倒し、ヘリコプターで搬送されるハプニングが起こりました。

搬送されたのは同種目バンクーバー五輪・金メダリストのリンゼイ・ボン選手(アメリカ)。現在41歳の彼女は平昌五輪でも銅メダルを獲得するなど、長年、第一線で活躍。今季もW杯では2勝し、7度表彰台にのぼるなどランキングではトップに立っていました。

ところが30日にスイスのクランモンタナで行われた大会に出場すると、レース途中にスピードを制御できず転倒。仰向けのままコース脇のネットまでコースアウトしてしまいます。

自力では立ち上がれず、レスキューの助けで立ち上がったボン選手でしたが、表情をゆがめ、足を引きずりながら数歩進む様子が中継映像で流れます。

その後、ボン選手は自力でコースをゆっくりと滑り降りましたが、大会は雪などの影響で中止に。ボン選手は大粒の雪が降る中、ヘリコプターで搬送されました。

五輪直前でのハプニングで、出場が危ぶまれるボン選手ですが、搬送から数時間経って自身のSNSで状況を報告。「今日スイスのダウンヒルレースでクラッシュして左膝をケガしました。 私は医師とチームと話し合い、さらに検査を受けます。オリンピック1週間前のことで非常に厳しい状況です... でも、私ができることは一つ、カムバックすることだけです。私のオリンピックの夢は終わっていません。 たくさんの愛とサポートに感謝します。 それがあれば、もっと情報提供します。今日手伝ってくれた医療関係者の皆さん、ありがとうございました。 たくさんの素晴らしい助けに感謝しています」などと投稿しました。