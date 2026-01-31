Image: Sorge

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

荷物は減らして、火のある時間を。「Brahman（ブラフマン）」は、その両方を叶えてくれるミニアイロンストーブです。

純チタン製で重量わずか0.9kg。調理も、暖も、灯りも、これ1つに託せます。ソロキャンプやツーリングで「ストーブは重いから諦めていた」という方にこそ、選択肢に入れてほしいアイテムをご紹介します。

純チタンがもたらす軽さと強さ

Image: Sorge

「Brahman」の本体素材は、オール純チタン。ステンレスと比べて約60％軽く、それでいて強度も高いのが特長です。

高温でも変形しにくく、錆びにも強い。雨の日のキャンプや海辺での使用後も、メンテナンスの手間が少なくて済みます。

さらに、使い込むほどに美しい焼き色が生まれます。いわゆる「チタンブルー」と呼ばれる、自分だけの経年変化。この小さな1台が、道具を育てる楽しみまで提供してくれるんです。

1台5役、ギアを減らせる設計

Image: Sorge

「Brahman」は、調理・暖房・灯り・癒し・虫よけの5役をこなします。

燃料はパラフィンオイルまたは灯油。タンク容量は480ml、推奨給油量450mlで、最大約12時間の連続燃焼が可能です（※使用燃料により異なります）。

虫除け用途のハーブエキス入りパラフィンオイルも使用可能。夏場のキャンプで、ランタンと虫よけを兼ねられるのは助かりますよね。

調理器具、暖房、ランタン…と複数のギアを持ち歩くわずらわしさを減らせて、荷物をコンパクトにまとめたいミニマルキャンパーには特に向いているといえそう。

炎の揺らぎを映す、耐熱石英ガラス

Image: Sorge

正面の窓には、高純度の耐熱石英ガラスを採用。一般的なガラスの数倍の耐熱性があり、割れにくく歪みにくい仕様です。

透過率が高いため、炎の揺らぎを鮮明に映し出してくれます。レトロなアンティーク調のデザインも相まって、キャンプサイトに穏やかな時間を添えてくれそう。夜、テントの前でこの灯りを眺めながら過ごす。それだけで、日常の疲れがふっとゆるむ気がします。

0.9kgで扱いやすく、最大約12時間、暖がとれる純チタン製ミニアイロンストーブ。ソロキャンプやツーリングの装備を見直したい方、火のある時間を大切にしたい方は、詳細を以下よりチェックしてみてください。お得に手に入れられる期間もあとわずか、気になる方はお早めに！

machi-ya購入限定！新年のお買い物応援キャンペーン2026

Image: machi-ya

配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年1月31日（土）23:59 クーポン金額：1,000円OFF（支援金額7,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

純チタン0.9kg！調理・暖・灯り…1台で多目的に使えるミニアイロンストーブ 37,500円 【超早割】一般販売予定価格から18,500円割引 machi-yaで見る

>>純チタン0.9kg！調理・暖・灯り…1台で多目的に使えるミニアイロンストーブ

Image: Sorge

Source: machi-ya