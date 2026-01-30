イケメンだと思ったら“ヤリモク”だった…。婚活女子が直面するマッチングアプリの「地獄」と「現実」【作者に聞く】
【漫画】1話から読む
X(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家、港区カンナさん(@mina_kan_chan)の漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』を紹介。本作は「少女漫画の主人公になれない」女の子たち4人を描く群像劇。マッチングアプリで婚活中の女性「しおり」編について作者にインタビューした。
■アラサー女性のリアルな心情
港区カンナさんは、2023年3月から漫画の投稿を開始し、約半年間で13万フォロワーを獲得した急成長中のクリエイターだ。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや、女性が抱えがちなコンプレックスを作品にしている。そのリアルな心理描写は大きな共感を得て、たびたびSNS上で議論を巻き起こしている。
『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、それぞれタイプの違う「こじらせ方」をした25歳女性4人の恋愛群像劇。タイトルの通り、「本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに、脇役のような生活をしている」女性たちを描く。
■アプリ婚活の「地獄」と「迷い」
今回から物語が始まる「しおり」は、婚活アプリを始めたものの、なかなかうまくいかない25歳の女性だ。港区カンナさんはしおりについて、「周りが結婚して焦る気持ちがあるのですが、本当に結婚したいのか迷いがあるキャラクター」と語る。マッチングアプリで婚活中の女性が共感できるような設定にしたという。
作中では、しおりがアプリで出会う男性たちとのエピソードが描かれるが、そこには生々しいリアリティがある。「『アプリでいい人に出会えない』『イケメンに出会えたと思ったらヤリモクだった』など、婚活女性がよく悩んでいることをもとに考えました」
ただ焦りだけが募り、自分が本当に望んでいるものがわからなくなる。そんな「しおり」の姿に、自分を重ねる読者も多いはずだ。ヒロインになれない彼女たちが、東京の片隅でどのような答えを見つけるのか注目したい。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。