Amazon スマイルSALEで僕らがガチで買ったもの
AmazonスマイルSALEも2/2までと、もう後半戦。
ギズモード・ジャパンのみんなも、お仕事しながらちょいちょいお買い物しております。
ガジェットのみならず、趣味のアイテムやアウトドアアイテム、家電など、バリエーションもさまざま。 みんなが実際に購入したものを覗いてみましょう。
Airself NATOタイプ 時計ベルト
Airself NATOタイプ 時計ベルト 時計バンド ナイロン 替えバンド 替えベルト （交換説明書 交換工具 バネ棒付） (14mm, ネイビー×ホワイト×レッド)
498円
TARION 逆八角形 ソフトボックス
TARION 逆八角形 ソフトボックス ワンタッチ 折りたたみ式ソフトボックス ボーエンズマウント ストロボ ディフューザー はんしゃをきょうかする 二重拡散光 LED 照明 撮影用90cm FB90
9,999円
（ライター・三浦一紀）
タイプC ストラップ 【60W急速充電】
タイプC ストラップ 【60W急速充電】iPhone 16 ケーブル 1.2m1本 PD対応 充電ケーブル usb c ケーブル MacBook iPad Android対応 ストラップホルダー1枚 オレンジ
683円
[YAIBUDE]カメラストラップ
[YAIBUDE] DJI Osmo Pocket 3/Action 5 Pro/4/3、INSTA360 X4/X3/X2/GO 3/GO 3S、GoProシリーズ、Ace Proシリーズ対応 ネックストラップ カメラストラップ 長さ71-123cm 調整可能 安全ロック付き 落下防止 クイック脱着式 ナイロン製 カメラストラップ ナイロン編み(オレンジ)
1,399円
Ulanzi Pocket3用キャリーバッグ PK-04
Ulanzi Pocket3用キャリーバッグ 収納ケース ポケット3対応保護ケース 収納バッグ 撥水加工 キャリングバッグ ガジェットポーチ 軽量 コンパクトPK-04
2,144円
AIYIMA A07 PRO デスクトップアンプ
AIYIMA A07 PRO デスクトップアンプ TPA3255+QCC304X+N55325 Bluetooth 5.2 apt-x hd 300W2 パワーアンプ Hifi AUDIO デスクトップアンプ
11,199円
（ライター・武者良太）
PETKIT ペット用 みずのみ器
PETKIT ペット用 みずのみ器 自動給水器 循環式 犬 猫 静音ポンプ 自動パワーオフ 1.8L大容量 (ホワイト)
4,408円
2種類出せる MOFMORE 自動給餌器
2種類出せる MOFMORE 自動給餌器 猫 犬 2匹 音声録音 5L大容量 1日10食 多頭飼い スマホ操作 餌 ペット 自動えさやり器 給餌機 タイマー式 Wifi アプリ管理 定時定量 ステンレス製トレイ 水洗い可 モフモア
10,800円
オーエフティー 【OFT】 自動 猫 トイレ CATLINK SCOOPER PRO - X
オーエフティー 【OFT】 自動 猫 トイレ CATLINK SCOOPER PRO - X 本体 国内正規取扱店 キャットリンク スマホのアプリで操作や管理 日本人スタッフのサポート OFTオリジナル日本語説明書付き 替えライナー付き お留守番 重量センサーで個別認識 OFTオリジナル化粧箱
42,834円
キャットケージ 3段 爪とぎ一体ケージ
キャットケージ 3段 爪とぎ一体ケージ 猫ケージ キャットタワー キャスター付き 多頭飼い ハンモック付き 留守番 保護 脱走防止 キャットハウス ペットケージ 猫ベッド ペット用品 (ホワイト, cgｍ03（3段）)
18,800円
アイリスオーヤマ 猫 トイレ
アイリスオーヤマ 猫 トイレ ネコのトイレ スコップ付き ブラウン
1,455円
ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 リラックスグリーン
ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 リラックスグリーン 5.5L×4袋 全自動猫トイレ対応 LION PET
3,195円
猫壱 バリバリボウル 爪研ぎ ライトブラウン レギュラー
猫壱 バリバリボウル 爪研ぎ ライトブラウン レギュラー
1,828円
猫壱（necoichi） キャリーバッグ
猫壱（necoichi） キャリーバッグ 折り畳み可能 防災 移動用 黒
2,482円
（編集・長谷川賢人）
AMBiQUE アンビーク プロテイン シェイカー
AMBiQUE アンビーク プロテイン シェイカー シェーカーボトル ポリプロピレン 半透明
830円
SwitchBot ハブ2 ・ ハブミニ(Matter対応) 専用 充電ケーブル
SwitchBot ハブ2 ・ ハブミニ(Matter対応) 専用 充電ケーブル 温湿度センサー付き アクセサリー USB-C 2メートル Type-C
980円
（ライター・はらいさん）
[encologi] ルームシューズ
[encologi] あったかスリッパ ルームシューズ ボアスリッパ もこもこ 北欧 暖か 可愛い 冬用 足冷え対策 洗濯可 男女兼用 滑り止め 室内履き用 静音 保温
2,074円
MARO17(マーロ17) パーフェクト ボディソープ
MARO17(マーロ17) パーフェクト ボディソープ メンズ 濃密泡 ベルガモット&レモンの香り 450ml マーロ ボディーソープ 男性用
1,080円
アイリスオーヤマ ノートパソコンスタンド NPS-S
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ノートパソコンスタンド ノートPC スタンド タブレットスタンド 教卓 スタンド高さ/角度調整可能 姿勢改善 折り畳み式 軽量スタンダードタイプ シルバー NPS-S
3,380円
AINEX AC電源ケーブル ACP-15S-BK
アイネックス AINEX AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK
511円
（ライター・小暮ひさのり）
チャオ (CIAO) まるっとおさかなちゅ~る
チャオ (CIAO) まるっとおさかなちゅ~る 4種のバラエティ 14g×40本
1,645円
homerunPETペットウォーターファウンテン用 フィルターユニット
homerunPETペットウォーターファウンテン用 フィルターユニットWF20&CF20&BF10&WF21専用 3個入り 犬 猫 水飲み器 みずのみ
1,780円
ANUA レチノール0.3ナイアシンセラム30ml
ANUA(アヌア)レチノール0.3ナイアシンセラム30ml レチノール美容液 毛穴 水分保湿 スキンケア 韓国美容液 韓国コスメ 【公式・正規品】
2,880円
UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル
UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合
1,367円
（編集部・はやし）