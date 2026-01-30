Photo: SUMA-KIYO

旅行好きの筆者にとって、乗り物や宿泊先で足を休めるための「スリッパ」は欠かせない存在です。

これまでさまざまな製品を試してきましたが、温かいけれど嵩張るものや、コンパクトだけれどつくりが頼りないものなど、どれも一長一短…。

なかなか理想の一足に出会えずにいたのですが、ついにモンベルの店舗で理想にぴったりのアイテムを発見しました。

薄くても温かい旅用スリッパ

Photo: SUMA-KIYO

こちらが、その「クリマプラス ニット コンパクトトラベルシューズ（税込 3960円）」。保温性・携帯性・機能性の三拍子が揃った携帯用の室内シューズです。

Photo: SUMA-KIYO

一番のお気に入りポイントは、持ち運びに欠かせないコンパクトさと、冬場の快適性を左右する保温力が高いレベルで両立しているところ。その秘密は、メインで使われているモンベルの独自素材「クリマプラス」にありました。

一見よくあるフリース素材に見えますが、実は繊維が非常に細かく密集しており、体温によって温められた空気を繊維の間に多く蓄えることができる構造になっているんです。

また、履き心地を左右するソールにはウレタンフォームを採用。これによって床の凹凸を感じにくく、底冷えもしっかりとシャットアウトしてくれます。

Photo: SUMA-KIYO

先日も長距離移動の際に靴から履き替えてみましたが、履き心地は終始快適そのもの。 靴の締め付けから解放され、足の疲れがみるみる回復していくのを実感できます。

また、これまでの携帯用スリッパでは、仮眠中に足元の寒さで目が覚めてしまうことがありましたが、これに変えてからはそんな悩みも一切なくなりました。

シーンで選べる2WAYの履き方

このトラベルシューズのもう一つの大きな魅力は、シーンに合わせて2通りの履き方ができる点です。

1つ目は踵を踏んで履くことで、脱ぎ履きが楽なスリッパスタイル。乗り物や宿泊先などで足を解放してリラックスしたい時に最適です。

Photo: SUMA-KIYO

2つ目は、踵をすっぽり入れて履くシューズスタイル。足全体を包み込むことでフィット感が増して歩きやすくなり、保温性も一段と向上します。

宿泊先の廊下を歩いたり、階段を上り下りしても、脱げる心配がなく終始快適に過ごせました。

汚れを気にせず収納できる

Photo: SUMA-KIYO

専用の収納袋が付属しているのも嬉しいポイント。使用して汚れた底面を気にすることなく、そのままバッグの中に収めて清潔に持ち運ぶことができます。

サイズは、S（22〜24cm）、M（24〜26cm）、L（26〜28cm）、XL（28〜30cm）の4種類。カラーは、「ダークブラウン」「レッド」「ネイビー」「アイボリー」の4色展開です。一度使ったらきっと手放せなくなりますよ。

Source: モンベル