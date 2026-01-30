スマホ依存で勉強しない中学生…実は親の対応が原因かも？思春期の専門家が教える「まずやるべきこと」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【スマホ依存】中3息子、学習はもう無理？親ができること3STEP」と題した動画を公開。深夜までゲームに没頭し、勉強しない子どもに対し、親が取るべき段階的なアプローチを解説した。
動画で道山氏は、スマホ依存で五月雨登校になっている中学生の悩みに対し、「見守るだけでは直らない。現状がうまくいっていないなら、アプローチの改善が必要」と指摘。その上で、「勉強を諦める必要はないが、現時点で優先すべきことではない」と断言した。氏によると、まず取り組むべき優先順位は「(1)生活リズムの改善」「(2)五月雨登校の改善」であり、「(3)勉強」は最後であるという。
改善の第一歩として道山氏が挙げたのが、「愛情バロメータを上げること」だ。親子の信頼関係がなければ、子どもは親の話を聞く状態にならないと説明。具体的な方法として、(1)親が子どもと「一緒にゲームをする」こと、(2)「家庭を居心地のいい雰囲気にする」ことの2点を挙げた。子どもの好きなことに親が興味を示し、家庭が安心できる場所になることで、子どもの心に愛情が満たされるという。ゲームをしている子どもには「『早く寝なよ』と一言言う程度でOK。言いすぎると反発し、愛情バロメータが上がらなくなる」と注意を促した。
親子関係が改善し、話し合いができるようになったら、次のステップとして「ルールを決めていく」段階に進む。まずは「夜中までゲームをしていて、五月雨登校になっている」という現状認識を親子で共有し、その上で「どうしたら改善できるか？」と子ども自身に改善策を提案させるのが効果的だと語った。もし3ヶ月続けても状況が変わらない場合は、親子間のアプローチにズレがある可能性があるため、専門家に相談することも一つの手であるとした。
勉強を急かす前に、まずは親子の信頼関係を再構築し、生活の土台を整えることが重要だ。遠回りに見えるこのアプローチこそが、子どもの学習意欲を取り戻すための確実な一歩となるのかもしれない。試してみてはいかがだろうか。
動画で道山氏は、スマホ依存で五月雨登校になっている中学生の悩みに対し、「見守るだけでは直らない。現状がうまくいっていないなら、アプローチの改善が必要」と指摘。その上で、「勉強を諦める必要はないが、現時点で優先すべきことではない」と断言した。氏によると、まず取り組むべき優先順位は「(1)生活リズムの改善」「(2)五月雨登校の改善」であり、「(3)勉強」は最後であるという。
改善の第一歩として道山氏が挙げたのが、「愛情バロメータを上げること」だ。親子の信頼関係がなければ、子どもは親の話を聞く状態にならないと説明。具体的な方法として、(1)親が子どもと「一緒にゲームをする」こと、(2)「家庭を居心地のいい雰囲気にする」ことの2点を挙げた。子どもの好きなことに親が興味を示し、家庭が安心できる場所になることで、子どもの心に愛情が満たされるという。ゲームをしている子どもには「『早く寝なよ』と一言言う程度でOK。言いすぎると反発し、愛情バロメータが上がらなくなる」と注意を促した。
親子関係が改善し、話し合いができるようになったら、次のステップとして「ルールを決めていく」段階に進む。まずは「夜中までゲームをしていて、五月雨登校になっている」という現状認識を親子で共有し、その上で「どうしたら改善できるか？」と子ども自身に改善策を提案させるのが効果的だと語った。もし3ヶ月続けても状況が変わらない場合は、親子間のアプローチにズレがある可能性があるため、専門家に相談することも一つの手であるとした。
勉強を急かす前に、まずは親子の信頼関係を再構築し、生活の土台を整えることが重要だ。遠回りに見えるこのアプローチこそが、子どもの学習意欲を取り戻すための確実な一歩となるのかもしれない。試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
思春期の子育てアドバイザーが解説。半年間不登校だった子が復帰できた、家庭での「6つの関わり方」
学校が楽しくない子の高校受験、意外と知らない「人間関係リセット」のための志望校選びのコツ
「話しかけるのは逆効果？」反抗期の子供にやってはいけないNG対応と“ベストな距離感”
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/