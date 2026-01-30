宇都宮ライトライン（LRT）沿線に、スポーツと食が融合した新たな賑わい拠点が誕生します！大和リースを代表とする企業グループは、2026年3月28日（土）、平石停留場前に「アークタウン宇都宮（東部総合公園）」をオープンします。栃木県内初のPark-PFI（公募設置管理制度）による新設公園として注目を集める本施設。国内最大級の屋根付きスケートパーク、3×3やBMXパーク、地元の美味しさが揃う産直店など、子どもから大人まで一日中楽しめる新ランドマークの全貌を、最新の店舗情報とともにご紹介します。

「アークタウン宇都宮」はLRT車両基地に隣接する平石停留場に登場！

「アークタウン宇都宮」アクセス

「アークタウン宇都宮」は「宇都宮駅」から2023年8月に誕生した路面電車、LRT（宇都宮ライトライン）で約13分「平石停留場」からすぐの立地です。駐車場219台、駐輪場40台（無料）が完備されます。

「平石停留場」にはバスや車、自転車に乗り換えるための「トランジットセンター」が併設されているほか、「LRT車両基地」がある場所としても知られています。不定期で見学ツアーや車両基地開放デーを開催しており、乗り物好きには魅力あるエリアです。

【参考】 北関東最大の都市に颯爽登場！「新・鉄道ひとり旅」227回目の舞台は未来感じる「宇都宮ライトレール」（※2024年5月掲載） https://tetsudo-ch.com/12962405.html

LRT平石停留場直結の「東部総合公園」がさまざまな場所そろう賑わい拠点に進化

「東部総合公園」の愛称募集時イメージ （画像：宇都宮市）

「アークタウン宇都宮」という愛称は、1万票を超える一般投票から選ばれました。スケートボードなどの競技者が描く「アーク（弧）」と、ライトラインの交通結節点として人々が集う「タウン（まち）」の願いが込められています。

アークタウン宇都宮の目玉は国内最大級のスケートパーク！

スケートパーク（屋根付き）

「アークタウン宇都宮」の目玉となるのは、国内最大級の規模を誇る屋根付きスケートパークです。スケートボード元日本代表監督が監修したコースは、初心者から上級者まで幅広い層が楽しめる設計となっており、国内外の大会開催にも対応可能なスペックを備えています。

BMXや3×3バスケットボールも

BMXパーク

スケートボードだけでなく、その他のアーバンスポーツにも対応しています。BMXフリースタイル・パークは、初級・中級者を主対象としつつ、上級者のトレーニング利用も想定して整備されます。

多目的広場（屋根付き）

また、屋根付きの多目的広場では、3人制バスケットボール「3×3」などの各種スポーツやイベントの開催が可能となっており、天候に左右されずに利用できます。

産地直売店やカフェ、芝生広場も整備でファミリー皆で楽しめる！

芝生広場

スポーツ施設以外にも、地域住民や観光客が憩えるエリアが充実しています。園内には開放感あふれる芝生広場や四季折々の花が楽しめるフラワーガーデンを整備。

店舗一覧

さらに、宇都宮市内や県内の企業が出店する産直店、園芸店、飲食・カフェなども併設され、地元の魅力を発信する拠点としての役割も担います。

敷地内の鉄塔ライトアップ

LRT開業で進化を鈴ける宇都宮市の東部エリア

LRTの開業によって進化を続けるのが宇都宮の東部エリアです。このエリアに新たに誕生する「アークタウン宇都宮」は、単なるスポーツ施設を超え、ライトラインを軸とした新しい人の流れを生み出す「交通結節拠点」としての役割を担っているといえるでしょう。

元日本代表監督監修の本格的なパークでアーバンスポーツに汗を流すもよし、広々とした芝生広場でピクニックを楽しむもよし。あるいは、LRTの車両基地見学と合わせて立ち寄り、地元の産直グルメを味わうのもおすすめです。

2026年3月28日のオープンにより、宇都宮東部エリアの回遊性はさらに飛躍することでしょう。LRTに揺られて、新しく生まれ変わった「宇都宮の弧（アーク）」を体感しに足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：大和ハウス工業、宇都宮市）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）