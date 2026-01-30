「全ての吉本芸人に高市早苗は頭を下げてくれ」ウーマン村本　独自の首相批判を展開「統一教会系議員を応援する総理、絶対に嫌」人気女優も賛同

1月27日に公示された衆院選。同日、東京・JR秋葉原駅前でマイクを握った高市早苗首相は「政策と政権の枠組みが変わった。国民の信任をいただきたい」などと涙ながらに訴え、12日間の選挙戦をスタートさせた。しかし、翌28日、「週刊文春（電子版）」が、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の友好団体が高市事務所のパー券を購入していたことなどを報道。その直前にも同誌は旧統一教会の内部文書「TM（トゥルーマザー＝真の母）特別報告」に高市氏の名前が32回も登場していたことを報じており、これまで教会との関係を頑なに否定してきた高市氏に対する国民の不信感はいっそう高まっている。

そんななか、あるユーザーがXに投稿したポストに、人気お笑い芸人が反応。大きな話題となっている。

「高市氏は28日の午前中に北海道入りし、JR手稲駅北口を筆頭とする道内4カ所で自民党候補の応援演説をおこないました。手稲区を含む『北海道4区』は、高市内閣で文部科学副大臣をつとめる中村裕之（中村ひろゆき）議員が出馬しています。中村議員といえば、2022年9月8日に公開された自民党の調査で、旧統一教会との接点が公になった議員の1人。中村議員は自民党が公開したリストに『関連団体の会合に議員本人が出席し、あいさつ』したとして名前が記載されていたほか、2014年8月に韓国のソウルで開催された旧統一教会の関連NGOであるUPF（天宙平和連合）のワールドサミットで、旧統一教会の韓鶴子総裁と記念撮影しています。

こうしたことから、ユーザーは高市首相と中村議員のツーショットなどとともに、Xに《【速報】高市早苗さん、選挙2日目も北海道に駆け付けて統一教会ズブズブ議員・中村ひろゆきの応援演説をしてしまう！》と投稿。かつて中村氏が韓国で韓鶴子総裁と記念撮影していたことを指摘しつつ、《しかも高市内閣で宗教法人を所管する文科省副大臣に就任。露骨すぎ！》とポストしたのです」（スポーツ紙記者）

その後、同投稿を引用し、高市首相へ厳しい言葉を投げかけたのが、お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔だ。

「村本さんは、29日にXを更新。ユーザーのポストを貼り付けた上で《反社と知らなかったと言っても世間から断罪され仕事を失った宮迫さん及び、写真を撮っただけで謝罪謹慎に追い込まれた全ての吉本芸人に高市早苗は頭を下げてくれ。》と高市氏へ謝罪を要求。そのうえで、《総理より芸人の方が厳しい目でみられる日本》とつづりました。日頃のポストから村本氏が高市政権を支持していないことは明らかですが、首相に対して『頭を下げてくれ』とは、村本さんの怒りが最高潮に達したということでしょう」（同前）

村本のポストのコメント欄には《いやいや、宮迫は自業自得正直に話してればよかっただけ。高市関係ない》といった声もあがったが、一方では

《政治家ほど自分たちに甘い人間はいないと言うことですね。ホント、吐き気します》

《もはや何でもありの高市さん…倫理も道徳もない性分の人間が国民の上立つべきでは無い》

など、共感の声も複数あがっている。

「高市氏と教会の問題と宮迫さんの件を同列で語るのはたしかに強引です。ただ、村本さん以外に、元宝塚の女優・毬谷友子さんも、自身のXにユーザーの投稿を貼り付け、《拡散希望。これだけ騒ぎになっている最中に統一教会系議員の応援に行く日本の総理大臣。絶対に嫌だ。》とポスト。高市氏に説明を求めています。このように、高市氏に反感をもっている芸能人は一定数いるようです」

はたして説明責任から逃げ回る首相に、有権者からいかなる審判が下るのか……。