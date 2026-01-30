「探偵！ナイトスクープ」炎上回出演の長男は「学校には通っていると聞いている」 母親には誹謗中傷コメントも…ＡＢＣテレビが明かす
ＡＢＣテレビの新春社長会見が３０日、大阪市内の同局で行われ、今村俊昭社長らが出席。問題となっているバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）について謝罪したほか、出演家族の現状などを説明した。
問題になったのは、２３日に放送された「６人兄妹の長男を代わって」という依頼。広島県に住む小学６年の児童が、共働きの両親に代わって任されている弟や妹の世話を番組に求めるという内容だった。放送後、ＳＮＳ上では「虐待ではないか」などと、出演した家族を批判、中傷する動きに発展。編成制作担当は、現状について「依頼者のお母さまのお店のほうにキャンセルのご連絡だとか、インスタグラムにかなり誹謗（ひぼう）中傷のコメントが来ている状況になっている。（長男は）学校には通っていると聞いている」と説明した。
