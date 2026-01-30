【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.4 田中佑樹】好きなタイプはデヴィ夫人 モテすぎて女性の行動に“免疫”も
【モデルプレス＝2026/01/30】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。4日目は飲食店経営の田中佑樹（たなか・ゆうき／30）。【Vol.4】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
― 参加の決め手を教えてください。
田中：僕が経営している会社の従業員が「ラブパワーキングダムSeason1」のファンで、「絶対ゆうきさんが出たらモテる！」と思ったらしく、僕の許可なく勝手にオーディションに応募してくれたんです。徐々に本性が出てしまって、いつの間にかお酒をたくさん振舞ってみんなを盛り上げる“恋愛エンターテイナー”になっていました（笑）。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
田中：好きな異性のタイプは、デヴィ夫人です。というのも、好きなタイプってなるとその人と結婚することまで考えたいので。ずっと相手を大好きでいるためにも、美的センスだったりとか美意識が何十代になってもずっと高いままでいてほしいという理想を込めて言っています。「これをされると弱い！」みたいなことは、実はモテすぎて免疫ができすぎちゃったのか今まであまりなかったんですよ（笑）。でも、今回番組内で若い女性メンバーたちに対していい意味でのジェネレーションギャップを感じて。年下の女性と手を繋ごうとすると、途端に緊張しちゃうみたいなことはありましたし、自分でも意外な発見でした。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
田中：これまでお付き合いしてきたすべての女性たちに「ゆうきくん以外の人とはもうこの先付き合えない。最後の彼氏にしたい」と必ず言われてきたことですかね（笑）。もう僕はお付き合いした相手のことをアメリカとかヨーロッパとか、世界中に連れていっちゃうので。現地でもいいホテルに泊まりますし、そんなデートを経験した女性にとっては東京でご飯に行くとかが多分つまらなくなっちゃうんでしょうね。喧嘩別れしたことはありませんし、関わったすべての女性たちに未練を残してしまうというのはあると思います。
― とっておきの恋愛テクニックは？
田中：とにかく、24時間365日僕のことを想像したり考えてもらえるような接し方を日々意識はしていますね。例えば、「今から寝る、おやすみ」みたいな連絡を必ずしたり、女の子が起きた瞬間に「おはよう」と連絡が届いている状態をつくって、寝ても覚めても僕のことしか考えられないようにします。あとは、女性とのコミュニケーションの中で自分のことを語りすぎないというのもそうですし、常に相手を褒める言葉を3つ以上思い浮かべておいて間髪入れずに伝えるとかはいつも意識していますね。今回の番組の参加メンバーについても、「○○のいいところ」みたいなことは男女問わず全員分すぐに言える自信があります。
◆「ラブパワーキングダム2」
◆田中佑樹、番組内で気づいた自身の意外な発見「途端に緊張しちゃう」
