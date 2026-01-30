資生堂ホームページで発表

女子マラソンの東京五輪、パリ五輪代表の一山麻緒が現役引退を決めた。30日、所属する資生堂が発表した。SNS上のファンも突然の一報に驚きの声を上げた。

28歳の一山は同社のホームページで「いつも応援ありがとうございます。この度、2026年3月末日をもって、競技から離れることを決断いたしました」と報告。「資生堂在籍中には、クイーンズ駅伝優勝という大きな喜びを経験し、またパリオリンピックという特別な舞台にも出場が叶うなど、私一人では決して成し得なかった貴重な時間を過ごさせていただきました」などと、前所属先を含めたスタッフや同僚、ファンへの感謝を記した。

「皆さまからの応援は、苦しい場面でも前を向く大きな力になりました。ここで得た経験を大切にしながら、今後の人生を歩んでいきたいと思います。これからも資生堂ランニングクラブの応援を何卒よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました」とコメントした。

X上では「20年名古屋での、圧巻の30km以降は忘れません」「引退はびっくり」「一山選手引退するんか!?」「ラストラン…観れたらいいな」などと投稿されていた。

一山は女子マラソンで日本歴代7位の2時間20分29秒の自己記録を持つ。東京五輪は8位入賞し、パリ五輪は51位だった。21年には男子マラソン日本歴代2位となる2時間4分56秒の自己記録を持つ鈴木健吾と結婚した。



（THE ANSWER編集部）