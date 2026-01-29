『トモダチコレクション』13年ぶり新作、4月16日発売決定 『トモダチコレクション わくわく生活』最新映像公開
任天堂は29日、ゲーム『トモダチコレクション』（トモコレ）シリーズの新作『トモダチコレクション わくわく生活』（Nintendo Switch ※Switch2でもプレイ可能）を4月16日に発売することを発表した。シリーズの新作は、『トモダチコレクション 新生活』（3DS 2013年発売）以来、13年ぶりとなる。あわせて最新映像が公開された。
【動画】13年ぶり新作！小さな島が舞台 『トモダチコレクション わくわく生活』映像
『トモダチコレクション』は、2009年6月18日に任天堂より発売されたニンテンドーDS用ゲームが第1作目。似顔絵キャラクターのMiiを作成し、プレイヤー自身のMiiや友人・知人などのMiiを登録。架空の島で生活するMii達の生活を観察したり、世話をする内容で、決まった目的やゴールはなく、住人の満足度向上のためにがんばるのもよし、お宝を集めるのもよし、そっとMiiを見守るだけでもいい、自由度の高いゲームとなっている。
『トモダチコレクション 新生活』は、海に浮かぶ小さな島が舞台で、プレイヤーは、この島の「管理人」として、島に暮らすMiiたちの生活を見守っていく。
まず、住人はプレイヤーが作る似顔絵キャラクター「Mii」で、自分や友達、家族、あこがれの人など、どんなMiiを住まわせるのか？プレイヤー自身が制作する。そして、住人としてこの島に住むことになったMiiは、それぞれが自由気ままに生活を送りはじめ、プレイヤーはこの島の管理人として、自分の距離感で、住人たちとのふれあいを楽しむことができる。
公開された最新映像では島のお店が紹介。日替わりでメニューが変わる「食べ物屋さん」、服を買える「服屋さん」、島の情報を流す「ニュース放送局」、部屋の模様替えができる「リフォーム屋さん」、今の一瞬を形にできる「写真館」、島の景観を変えることができる「島づくり屋さん」などが紹介された。
また、詳細なゲーム内容も明かされ、島を大きくしたり、歩きやすいよう道を敷いたり…と島作りもすることができる。さらに、食べ物、服、オブジェなどのアイテムから、かわいいペット、立体的な建物まで…オリジナルアイテムも作ることができる。
■発売日：2026年4月16日（木）
■希望小売価格：パッケージ版・7128円（税込） ダウンロード版・7100円（税込）
