¥ì¥¶¡¼¾®Êª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¿·Ä´¡£¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯³×¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ªÀµ·î¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¡ÂÞ¡£Ãæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËèÇ¯machi-ya¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñ»º¥ì¥¶¡¼¾®Êª¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖËÜ³×À½ÉÊ¥»¥Ã¥ÈÊ¡ÂÞ2026¡×¡£¥«¥é¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÅþÃå¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÈÇ¤â¡¢8ÅÀÆþ¤ê¤Ç2Ëü±ß°Ê²¼¡¢5ÅÀÆþ¤ê¤Ç1Ëü5,000±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¡¢ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»Á°¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×³×¤À¤«¤é
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯³×¤È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤äðä¤¹°ÊÁ°¤«¤é¤Î¾®¤µ¤Ê½ý¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³×¤Î¤³¤È¡£»ÈÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×³×¤¿¤Á¤òÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¶¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò1ÅÀ¥â¥Î¤ÎÌ£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇß¡×¤Ç¤â½½Ê¬¤¹¤®¤ëÆâÍÆ
´Î¿´¤Ê¤Î¤ÏÊ¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢1.5Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖÇß¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¥±¡¼¥¹¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢BOX·¿¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë5ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
Æü¾ï¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¥ì¥¶¡¼¤ÇÅý°ì¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ëÇÉ¤Ë´ò¤·¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½À¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ÄÞ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤Ë¤â¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤äÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¤Þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºî¤ê¹þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥Ñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤éÃÝ¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î8ÅÀ¥»¥Ã¥È
¤è¤êìÔÂô¤Ë¿·Ç¯¤ÎÁõ¤¤¤ò°ì¿·¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢3ÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÝ¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤¬ËÜÌ¿¤Ç¤¹¡£Çß¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤L¥µ¥¤¥º¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±Â·¤Ã¤Æ2Ëü±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯³×¤æ¤¨¤Ë¡¢¥·¥Ü´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤é½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¥ì¥¶¡¼¤¬°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
²¿¿§¤¬ÆÏ¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤â´Þ¤á¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ëÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö¾¾¥ê¥¿¡¼¥ó¡×
¡ÖÊ¡ÂÞ¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤À¤±¤Ï¹¥¤ß¤Î¿§¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¾å°ÌÈÇ¤Î¡Ö¾¾¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¤ÏÃÝ¥»¥Ã¥È¤è¤êÌó1,000±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Ê¡ÂÞ¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëL¥µ¥¤¥º¥È¡¼¥È¤Î¥«¥é¡¼·ÏÅý¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë·ÏÅý¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¡Ê¥¥ã¥á¥ë´Þ¤à¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼·Ï¡Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼´Þ¤à¡Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¡Ê¥«¡¼¥´Þ¤à¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É·Ï¡Ê¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É´Þ¤à¡Ë¤Î5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¿§¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É·Ï¤Ï¡Ö¾¾¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥«¥é¡¼¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥«¥é¡¼¤ò¹Ê¤ë¤«¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤â¡¢¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤â¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
