千賀健永、“1番おすすめ”むくみ対策に飲んでいるドリンク「次の日全然違うから」

Kis-My-Ft2・千賀健永さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【即効むくみ対策】千賀健永の“顔パン”脱出ルーティン！ドリンク・スキンケア・マインドセットまで全て公開！』という動画を投稿。自身が行なっているむくみケアを公開する中で、普段飲んでいるという“硬水”を紹介してくれました！

動画内で、千賀さんが「僕が普段取り入れてるのは硬水」とコメントして紹介した商品がこちら！

コントレックス

何世紀にもわたってフランス・ヴォージュの中心部にある水源から湧き出ているナチュラルウォーター「コントレックス」は、硬度の高さ（約1468MG/L）と天然のミネラル成分の含有量（1Lあたりカルシウム約468MG、マグネシウム約74.5MG）によって注目されています。

1日を通して水分を十分に補給できる1.5Lサイズ、出勤時にバッグに入れて、職場で飲むのに適したサイズの1L、ちょっとした買い物やスポーツ時に持ち歩くのにちょうど良い500MLがラインナップされています。

◼︎むくみたくない日の前夜に！

千賀さんは「硬水っていうのはお水の中にミネラルとカリウムがたくさん入ってるんですよ」「その中で1番僕がおすすめしてるのがこのコントレックスっていうお水」「一般的に売られてるお水の中でもカリウムがめちゃめちゃ入ってる」とコメント。

また、「カリウムっていうのは余分な塩分を排除してくれる働きがあるんですね。そういう意味でカリウムがむくみに効くって言われてる」と説明。

そして、硬水ならではの特徴として、「飲みにくい。だから続かない人もいるかもしれない」「だから毎日飲まなくてもいい」と話しつつ、「でも次の日のむくみとかすごく気にするんだったら前日の夜これを1本飲んでください。そうするとね、次の日全然違うから」と教えてくれました！

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、千賀さんが日々のむくみケアに取り入れているアイテムの数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。