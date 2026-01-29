¤½¤ê¤ã¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¯¤ï¤±¤À¡Ä¥Ñ¥ê¤ÇŽ¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ž£¤¬Âç¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍ×°ø
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼ÄùõÍ§ÆÁ¡ØÀ¤³¦¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤â¤·ÊÌ¤Î¶È³¦¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤¬¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à
¼«Ê¬¤Î´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¶È³¦¤äÊ¬Ìî¤«¤é°ìÅÙÎ¥¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤äÊ¬Ìî¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ä¹Í¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´·½¬¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¤Î¿ÀÍÍ¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤Ï¡ÖÌ¡²è¤«¤éÌ¡²è¤ò³Ø¤Ö¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò»Ä¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌ¡²è¤ÎÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÎ®¤Î±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦¼Çµï¡¦ËÜ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·Ý½Ñ¤äÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òÃÛ¤±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¼êÄÍËÜ¿Í¤â°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ°å»Õ¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°å³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ñÅ¹¤ÏËÜ¤òÇã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤ÎÌÜÅªÇã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ½ñÅ¹¤ËÂÚºß¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃÎÅª¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢½ñÅ¹¤Ë¥«¥Õ¥§¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ»Àß¤·¤¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÂå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
Âå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢ËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñÅ¹Æâ¤Çºî¶È¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºß»þ´Ö¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î½ñÅ¹¤Î¼Â¤Ë3¡Á4ÇÜ¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬2»þ´Ö°Ê¾åÂÚºß¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¡û¡û¡ß¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤È
¤µ¤Æ¡¢Âå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö½ñÅ¹¡×¡ß¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï½ñÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÎÅª¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤Ç¤â±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½ñÅ¹°Ê³°¤Î¶È³¦¤Ç¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿»öÎã¤òÎóµó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡×¡ß¡Ö¥«¥Õ¥§¡×
¼Ö¤òÇã¤¦¤À¤±¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ø¡£
¤½¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡ß¡Ö¥«¥Õ¥§¡×
²È¶ñ¤ä´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÇã¤¦¤À¤±¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ø¡£
ÍèÅ¹¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¤ä»¨²ß¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°µ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþÍÆ¼¼¡×¡ß¡Ö¥«¥Õ¥§¡×
È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¸å¤âÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤ë¡×¾ì½ê¤Ø¡£
¡ÖÂ¨ÍèÅ¹¡¢Â¨ÂàÅ¹¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥¢¥í¥Þ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¹µï¤¹¤ë¶õ´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÈþÍÆ¼¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¶È³¦¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸Ä¿Í¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤ò¥¢¥Ã¥×
2010Ç¯Âå¤Ë¡Ö¶µºà¡×¡ß¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¹½Â¤¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌ²½¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¦AIµ»½Ñ¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ó¤À2010Ç¯Âå¤«¤é»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢¼ñÌ£ÎÎ°è¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢½Î¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶½Ì£¤ä½¬½ÏÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶µºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢º£¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤Ç¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤Î¶µ°é¶È³¦¤Î¡Ö¶µºà¡×¡ß¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×¤Î¹½Â¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¡û¡û¡ß¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤È
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ß¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×
¥¸¥à¤ÇÀìÌç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÅª¤äÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö¡¢À¸³è½¬´·¤Þ¤Ç¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡£
¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¡ß¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤äÈþÍÆ·Ï¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÇº¤ß¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥µ¥×¥ê¡×¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡ß¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¶È³¦¤Î¾ï¼±¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤´¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢Â¾¶È³¦¤Î¾ï¼±¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤È²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶á¤¯¤Î¶¥¹ç¤ò¿¿»÷¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊÂè3¤Î¾ì½ê¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë¶¥¹ç¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÍ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¼Ò¸ò¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ð¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¹ñ³°1¹æÅ¹¤òÅìµþ¤ÎÀ¶À¡Çò²Ï¤Ø½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤âµþÅÔ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡Ö´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍ¡×¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ë
¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ïº£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤¬¼÷»Ê¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ¿©¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡¢¤¢¤ÎÃã¿§¤¤¡Ö¥½¡¼¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ºà¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¥½¡¼¥¹¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥½¡¼¥¹¤ÎËÜ¾ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÄêÈÖ¥½¡¼¥¹¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤¿¤Ó»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥â¥Î¤äÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¤³¤Á¤é¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¡ÖÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÈ¯ÁÛ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Äùõ Í§ÆÁ¡Ê¤·¤Î¤¶¤¡¦¤È¤â¤Î¤ê¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹CEO
2007Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¡¢ÇîÊóÆ²Æþ¼Ò¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ä¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬Àß·×¤Ë·È¤ï¤ë¡£2017Ç¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁÏ¶È¡£¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È³«È¯¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹CEO ¼Äùõ Í§ÆÁ¡Ë