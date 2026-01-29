¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÆ£¸¶´îÌÀ¤¬¸«¤¿¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È»³ËÜ¾®Å´¤ÎÁÇ´é¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ°ºÂ¤ÎÎÏÆ»»³¡×¤È¤Î»×¤¤½Ð
´ØÀáµ»¤Îµ´¡¡Æ£¸¶´îÌÀ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¡Ê£´¡Ë
¡ÊÏ¢ºÜ£³¡§½éÂÐÌÌ¤ÎÃöÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤ËÆ£¸¶¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡× ÆþÌç¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Æ£¸¶´îÌÀ¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢23ºÐ¤Ç´úÍÈ¤²´Ö¤â¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢Æ»¾ì¤Ç´ØÀáµ»¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯ÅÁÀâ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£´²ó¤Ï¡¢ÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È»³ËÜ¾®Å´¤È¤ÎÈëÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú"·ù¤ï¤ìÌò"¤òÃ´¤Ã¤¿»³ËÜ¾®Å´¡Û
½ä¶ÈÀè¤ÎÎ¹´Û¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë»³ËÜ¾®Å´¡Êº¸¡Ë¤È¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡£Æ£¸¶¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤¿¡¡photo by Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡¡1972Ç¯11·î12Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡ÖºäÅÄ²ñ´Û¡×Âç²ñ¤ÎÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡ËÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃÏÊý½ä¶È¤ËÂÓÆ±¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¿·¿Í¤Ï´´Éô¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£¸¶¤Ï²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿"µ´·³Áâ"»³ËÜ¾®Å´¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®Å´¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆþÌç¤·¤¿º¢¤Ë°ìÈÖ¡¢²¶¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡£½ä¶È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ê¡£¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¤«¤é»î¹ç¤Î½àÈ÷¡¢ÀöÂõ......¿²¤Æ¤¤¤ë»þ°Ê³°¤ÏµÙ¤à²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Å´¤µ¤ó¤Ï¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð²¶¤¿¤Á¼ã¼ê¤Ë¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¼ÒÄ¹¤À¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤Ï²¶¤¿¤Á¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¾®Å´¤µ¤ó¤¬ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²¶¤¿¤Á¤Ë¤ª¾®¸À¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ê¡£
¡¡Í×¤Ï"·ù¤ï¤ìÌò"¤À¤è¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï"¿ÀÍÍ"¤À¤«¤é¤Ê¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬Ä¾¡¹¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¿ÀÍÍ¤¬Áþ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¡©¡¡¤½¤³¤ò¾®Å´¤µ¤ó¤¬ÂåÊÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤È²¶¤é¼ã¼ê¤È¤Î´Ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢Îéµ·¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»³ËÜ¡£¸·¤·¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿²¸»Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®Å´¤µ¤ó¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¡£¡Ø¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¶Ë¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Øº¬À¤Ç¶Ë¤á¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ú´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÃöÌÚ¤Î¥¯¥»¡Û
¡¡»³ËÜ¾®Å´¤Î¼¡¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÃöÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÕ¤¿Í¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥»¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¯»þ¤ÏÉ¬¤ºº¸Â¤«¤é¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¿¡¤¯»þ¤Ë¥¤¥¹¤ËºÂ¤ë¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç²¶¤Ï¡¢Â²¼¤ËÉ¬¤º¿·Ê¹»æ¤ò°ìËçÉß¤¤¤Æ¡¢Â¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤ó¤À¡£È±¤ÎÌÓ¤òÀ°¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¥¤¡¢¶À¡Ù¤Ã¤ÆÌ¿Îá¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¶À¤È¥¯¥·¤òÅÏ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ø¥ª¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿»þ¤ËÀè²ó¤ê¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËèÆü¤Î·±Îý¡£²¶¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼¤á¤ÆÄ´Íý»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»þ¤â¥ì¥·¥Ô¤òÁ´Éô¥á¥â¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢¾®Å´¤µ¤ó¤Î¥¯¥»¤òÁ´Éô¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¡Ø»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÕ¤¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤Ë¡Ø°ìÈÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¤ÏÆ£¸¶¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ÉÕ¤¿Í»þÂå¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢ÃÏÊý½ä¶È¤Ç¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¤ÎÃÏÊý½ä¶È¤ÏÎ¹´Û¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂç¹´Ö¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Í¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ä¶È¤ÇÍâÆü¤¬µÙ¤ß¤À¤È¡¢É¬¤ºÎ¹´Û¤Ç±ã²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¡¢²¼¤ÃÃ¼¤ÏÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ç¡¢²¶¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢ºä¸ý¡ÊÀ¬Æó¡Ë¤µ¤ó¤ËÍí¤à¤ó¤À¤è¡£²¶¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¡Ø¤½¤¦¤À¤Ê¡£¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×
¡¡50Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÅö»þ¡¢±ã²ñ¤Ç¤ÏÍ¾¶½¤È¤·¤Æ¡ÖÁá°û¤ß¶¥Áè¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂç¥¸¥ç¥Ã¥¤òÁá°û¤ß¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç°ìÈÖÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃöÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¡£µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢²¶¤¬11ÉÃ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï£´ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯°û¤á¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥´¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤è¡£¤ª¤Ã¤È¡ª¡¡¼ºÎé¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡Û
¡¡Áá°û¤ß¶¥Áè¤Ï»þ¤Ë¡¢¡Ö¾Þ¶â¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢±ã²ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ç°ì¾£ÉÓ°ìËÜ¤òÃ¯¤¬Áá¤¯¶õ¤±¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¥Áè¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¾Þ¶â¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÍÑ°Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤é¡¢¹ÓÀî¡Ê¿¿¡Ë¤µ¤ó¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç£±°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡°ì¾£ÉÓ¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¹ÓÀî¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÂç¹´Ö¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¶¤¬¥½¥©¡Á¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¥È¥¤¥ì¤ÇÁ´ÉôÌá¤·¤Æ¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë²¶¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥ä¥¡¡Á¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£
¡¡¤¢¤Î¿Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é±ã²ñ¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥É¥«¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¡Ø¤µ¤¡¡¢¤³¤ì¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤à¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°û¤à¤ó¤À¡£²¶¤¬²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤Ê¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤âÉ¬Í×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡Æ£¸¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¹ÓÀî¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¹ÓÀî¤ÏÎÏÆ»»³¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÁ°ºÂ¤ÎÎÏÆ»»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë"»ö·ï"¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥¬¥¦¥ó¤òÃ¦¤¤¤À¤é¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¿¥¤¥Ä¤Î²¼¤Ë¤Ä¤±¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹²¤Æ¤Æ¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ÄÍú¤¤¤Æ¤â¤¦£±²ó¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÏÎÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÏÏÓ¤âÂ¤âÃ»¤¯¤ÆÂÀ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡££²Ê¬¤°¤é¤¤¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¿·ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Í¤§¤Ê¡£¤¿¤À¡¢£³Ê¬¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤ÈµÞ¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¹ÓÀî¤Ï1989Ç¯£³·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¡¢1990Ç¯10·î¤Ë¿·ÃÄÂÎ¡ÖSWS¡×¤ËÆþÃÄ¡£1992Ç¯£¶·î¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯11·î£µÆü¡¢71ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤è......¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥«¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤Î¿ÍÊÁ¤ÏÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤è¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï"¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¥×¥í¥ì¥¹"¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í¡©¡¡ËÜÅö¤Ê¤éÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Ï·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¿·ÆüËÜ¤ò¼¤á¤¿¤¢¤È¤âÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¹ÓÀî¡¢¸µµ¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯²¶¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£²¶¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î¿Í¤³¤½¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ÃöÌÚ¡¢¾®Å´¤ÎÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¡¢°¦¤¹¤Ù¤ÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤Ï¡¢Å·¹ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤Ï¼¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢´ä¼ê¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÉÏË³Êë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¤é¤Ê¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ï¡¢ÈÓ¤ÏÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤¨¤ë¤·¡¢¼ò¤Ï°û¤á¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÂç¹¥¤¤ÊÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÅ·¹ñ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡Æ£¸¶¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£´Ç¯ÌÜ¤Î1975Ç¯¡£ÈôÌö¤Î»þ¤¬Íè¤ë¡£
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¤Ä¤Å¤¯
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Æ£¸¶´îÌÀ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë
1949Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£1972Ç¯11·î£²Æü¤Ë23ºÐ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢¤½¤Î10Æü¸å¤ËÆ£ÇÈÃ¤Ì¦Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö´ØÀáµ»¤Îµ´¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÁÈ¤ò´úÍÈ¤²¡£¸½ºß¤â¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ«·Ý¡¢ËßºÏ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÆÃµ»¤âÂ¿ºÌ¡£