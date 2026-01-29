全米野球記者協会（BBWAA）が主催するニューヨーク支部主催のアワードディナーが、現地時間1月24日に開催された。満票で3年連続4回目となるMVPに輝いたドジャースの大谷翔平選手（31）と妻・真美子さん（29）も出席した。

【詳しく見る】NY晩餐会に出席する肩出しドレス姿の真美子さん。つけていた1万6500円のイヤリングなども

この日、大谷夫妻は黒を取り入れた"ブラックコーデ"を披露。世界中の注目を集めた。ファッション編集者が語る。

「大谷選手は、ブランドアンバサダーを務める『BOSS』のオーダーメイドの濃紺スーツに身を包み、シャツとネクタイ、ポケットチーフはブラック。全体的にシックな装いでした。隣に立つ真美子さんは、オーストラリアの女性向けブランド『LEO LIN』のものと見られる黒のワンショルダードレス。まさに"晩餐会仕様"のゴージャスな装いでした。

髪はアップヘアにまとめ、耳元には黒のイヤリングが輝いていました。こちらは、日本のブランド『La Chiave（ラ・キアーヴェ）』のもの。紫金石とクリスタルグラスがブドウのように配置されたデザインで、お値段は1万6500円です」

ブランドに反響を問い合わせたところ、担当者から「真美子さんご着用のお写真がTVやウェブ上でアップされた直後より、複数件のお問い合わせをいただきました」との回答が得られた。

「まずは顧客様からお問い合わせを複数いただき、それをもってブランド側、私どもも知りました」（広報担当者）

「女性が歳を重ねるごとに自由に人生を楽しむ」をモットーに制作

前出・ファンション編集者が続ける。

「ブランド『La Chiave（ラ・キアーヴェ）』のデザイナーは高橋真也子さん（高の正式表記は「はしごだか」）。大学卒業後にイタリアのミラノへ渡り、現地で出会ったガラスや天然石、大胆なデザインのジュエリーに魅了され、独学でジュエリー制作を始められたそうです。帰国後、2010年にLa Chiaveを立ち上げ、幅広い支持を受けています」

ブランドの担当者によると、La Chiaveが大切にしている価値観は「女性が歳を重ねるほどに自由に人生を楽しむこと、そのためのジュエリーを作ること」だという。

「このイヤリングは深いネイビーとシルバーのシックな色使いの中にキラリと光を集める華やかさを同居させ、"どの角度から見ても美しいバランス"を1つ1つハンドメイドで仕上げています」（広報担当者）

公式ホームページによると、こちらのイヤリングは受注生産品で、注文から到着までおよそ3週間前後かかるという。

「現時点では、3週間前後でのお届けが可能な状況ではありますが、今後のご注文数の増加によってはさらにお待ちいただく可能性もございます」（同前）

ブランドへの反響として、担当者は「みなさま、真美子さんの美しい姿に対する多くのコメントをされています」と語った。夫の晴れ舞台に、このイヤリングも華を添えていたようだ。