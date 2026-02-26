この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義」で「火葬場の服(喪服や制服)の現場の生の声」と題した動画を公開。ご火葬に参列する際の服装について、一般的にマナーとされる常識に疑問を呈し、現場からの実情を語った。



動画の冒頭、下駄氏は「ご火葬の服装マナー」についてネットで検索したところ、「喪服で行くのがマナーです」と書かれていたと紹介。しかし、これに対し「初めて聞きました、そんなこと」と自身の経験と異なると指摘した。仏教的な観点から最も重要視されるのは「ご遺族の心を乱さない」ことであり、故人様を偲ぶ場にそぐわない極端に派手な服装や露出の多い格好でなければ、必ずしも喪服である必要はないとの見解を示した。



さらに下駄氏は、火葬場の職員はご遺族の服装を気にしていないと断言する。職員が注視しているのは、時間や必要書類が揃っているかといった手続きであり、服装ではないという。では誰が服装を気にするのかという問いに対し、下駄氏は「敵は身内にいます」と述べ、他のご遺族や親族の目が最も厳しいと指摘した。特に直葬などが増えている現代では、私服でご火葬に来る人も珍しくないのが現状であると語った。



また、職員の制服が黒色ではない理由についても言及。ご遺族と職員を明確に区別するためであり、また、ご収骨の際に発生するご遺骨の粉が黒い服では目立ってしまうという実用的な側面もあると解説した。最終的に、服装で最も配慮すべきは他のご遺族の心情であり、過度に形式にこだわる必要はないと締めくくった。



