カウンセラーが解説、仕事で心が悲鳴を上げるサインとは？「身体が拒絶する」は限界の合図
カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【警告】こうなったら仕事を辞めよう！既に心が悲鳴を上げているサイン6選」と題した動画を公開。仕事のストレスで心身を消耗する前に気づきたい、退職を検討すべき限界のサインについて解説した。
Ryota氏はまず、「仕事で耐えて耐えてボロボロになって、結局退職して復帰に1年とか2年かかる」というケースを多く見てきたと語る。そうなる前に、自分を守るための判断基準として「仕事を辞めるべきサイン」を知ることの重要性を説いた。
氏が最初に挙げた危険なサインは「休日も仕事のことばかり考える」状態だ。これは「仕事の緊張状態が休日まで続いている」証拠であり、脳のオンとオフが切り替わらなくなっていることを示す。この状態が続くと、燃え尽き症候群になったり、ある日突然会社に行けなくなったりするリスクが高まるという。
次に、「身体が拒絶をする」サインについて解説。「会社に行こうとすると足がすくむ」「涙が出る」といった身体的な反応は、理性が「行かなければ」と思っていても、本能が「これ以上は危険だ」と拒絶している状態だとRyota氏は指摘する。これは、自分の気持ちを押し殺して環境に適応しようとする「過剰適応」が限界に達している証拠であり、放置すれば深刻なメンタル不調につながる可能性がある。
さらに、「会社を信用できなくなった時」も大きな辞め時だと語る。Ryota氏は「人間関係の終わりは呆れること」とし、会社に対しても同様に、理不尽な対応や真剣な相談を笑って流されるような経験が重なると、信頼関係は崩壊すると説明。会社を信用できなくなれば、そこで貢献しようという意欲も失われるため、健全な労働環境とは言えない。
動画の最後でRyota氏は、仕事は人生の約3分の1を費やす重要な要素であると強調。もし現在の仕事が「しんどいもの」であるならば、それは人生そのものがつらい状態にあるのと同じだとし、心身の健康を最優先に考え、自分に合った働き方や環境を見つけることの重要性を訴えかけた。
