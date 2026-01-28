「嘘やろ…」「めっちゃショック」京都の日本代表FWが海外移籍準備のためチームを離脱。「大きな戦力ダウンやな」「驚きもあるし、悲しい」など反響
京都サンガF.C.は１月28日、所属するFW原大智が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日をもってチームを離脱すると発表した。
これまでFC東京、NKイストラ1961（クロアチア）、シント＝トロイデン（ベルギー）、アラベス（スペイン）に在籍してきた原は、2023年の夏に京都に加入。昨季は34試合で５得点・10アシストをマークしていた。
昨年７月のE-１選手権でA代表デビューを飾った26歳FWの海外再挑戦に、SNS上では以下のような声があがった。
「嘘やろ...」
「残念やけどタイチの夢を応援する」
「めっちゃショックやで」
「原の移籍は大きな戦力ダウンやな」
「覚悟はしてたが...」
「気を付けて、行ってらっしゃい」
「驚きもあるし、悲しい」
「仕方がないとはいえこのタイミングか」
新天地は決定次第、リリースされる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
