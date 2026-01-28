º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬¼Õºá¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡¡44Ê¬²ñ¸«¸å¤Ë¸«¤»¤¿µ¤¸¯¤¤¡¢¸ì¤Ã¤¿¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¡×
ÊóÆ»¿Ø¤Î¹çÆ±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤ËÂÐ±þ¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤À¤±¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¹çÆ±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê³ØÀ¸À¸³è¡¢Âç³Ø2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°õ¾Ý¤Ê¤ÉÌó44Ê¬´Ö¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤À¤±¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤ò¼è¤ê¤¤ì¤º¡¢Á´¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ç¤ÏÄ¶¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï8»þ¤«¤é³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¡£9»þ¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢2¤Ä¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¹Ö¡£15»þ¤«¤é18»þ²á¤®¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¡¢18»þ¤«¤é20»þ²á¤®¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÎý½¬¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç30Ê¬Ã±°Ì¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Æü¤â¤³¤³¡Ê¼èºàÂÐ±þ¡Ë¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤ªÃë¤ò¼è¤ë30Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤«µÙ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Âç»ö¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ¬¤âÂÎ¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ëÆü¡¹¡£±Ñ¸ì¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Î©¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£±Ñ¸ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤Î¼èºàÂÐ±þ¸å¤â¼ø¶È¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î¶ìÏ«¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤âµ¤¸¯¤¦¼Õºá¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¼èºàÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£6·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢7·î¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡×¡£µÙ³ØÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌîµå¤ËÀìÇ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡£ÍºÀ±¤µ¤ó¡¢æÆÊ¿¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡¢¿Í´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤À20ºÐ¤À¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¿Í´ÖÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë