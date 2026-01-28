【気象予報士が警告】29～30日にかけ日本海側で大雪のおそれ JPCZと関東沖シアーラインに注意
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雪警戒】29～30日は平地も積雪急増 関東でも雪の可能性」と題した動画を公開。1月29日から30日にかけて冬型の気圧配置が強まり、日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがあると注意を呼びかけた。
松浦氏によると、29日から30日にかけて寒気の強さがピークに達し、日本海側の地域では大雪となる見込み。特に、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が近畿北部から北陸付近にかかることで、周辺では雪雲が発達しやすくなるという。同氏は「この周辺で雪雲が特に発達しやすい」と述べ、局地的な降雪の強まりに注意を促した。また、関東地方でも油断は禁物だ。関東沖に発生するシアーライン（風の収束帯）の影響で雪雲が形成され、「神奈川県、箱根のあたりなどは積雪する恐れがある」と指摘。千葉県などでも雪になる可能性に言及した。
今回の寒気について、上空約5500mでは大雪の目安とされる-36℃以下の寒気が29日には北陸付近まで南下。さらに、地上への影響が大きい上空約1500mでも-12℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、平地でも大雪となる条件が揃うと解説した。
気象庁の全般気象情報によると、30日午前6時までの24時間予想降雪量は、多い所で北陸地方が70cm、近畿地方が50cm。その後の31日午前6時までの24時間でも、北陸地方で70cm、近畿地方で40cmの降雪が予想されている。早期注意情報では、新潟県、富山県、石川県、福井県の北陸4県や、京都府、兵庫県の近畿北部で29日から30日にかけて大雪警報の可能性が「高」と発表されている。
29日から30日にかけてが今回の寒波のピークとなる。日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがあるため、交通障害への厳重な警戒や、不要不急の外出を控えるなどの対策が求められる。
松浦氏によると、29日から30日にかけて寒気の強さがピークに達し、日本海側の地域では大雪となる見込み。特に、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が近畿北部から北陸付近にかかることで、周辺では雪雲が発達しやすくなるという。同氏は「この周辺で雪雲が特に発達しやすい」と述べ、局地的な降雪の強まりに注意を促した。また、関東地方でも油断は禁物だ。関東沖に発生するシアーライン（風の収束帯）の影響で雪雲が形成され、「神奈川県、箱根のあたりなどは積雪する恐れがある」と指摘。千葉県などでも雪になる可能性に言及した。
今回の寒気について、上空約5500mでは大雪の目安とされる-36℃以下の寒気が29日には北陸付近まで南下。さらに、地上への影響が大きい上空約1500mでも-12℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、平地でも大雪となる条件が揃うと解説した。
気象庁の全般気象情報によると、30日午前6時までの24時間予想降雪量は、多い所で北陸地方が70cm、近畿地方が50cm。その後の31日午前6時までの24時間でも、北陸地方で70cm、近畿地方で40cmの降雪が予想されている。早期注意情報では、新潟県、富山県、石川県、福井県の北陸4県や、京都府、兵庫県の近畿北部で29日から30日にかけて大雪警報の可能性が「高」と発表されている。
29日から30日にかけてが今回の寒波のピークとなる。日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがあるため、交通障害への厳重な警戒や、不要不急の外出を控えるなどの対策が求められる。
関連記事
【気象予報士が解説】気象庁の数値予報モデル更新で何が変わる？1か月・3か月予報の精度向上の背景
【大雪速報】29日～30日に再び強い寒気が襲来！前回との違いと警戒すべきエリアまとめ
【週間天気まとめ】再び強い寒気が襲来、日本海側は大雪に警戒。関東の雪はいつから？
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。