衆議院大分3区は保守系の新人3人を含む5人が立候補し、かつてない激戦の火ぶたが切られました。

【写真を見る】衆院選大分3区 自民・岩屋毅氏の牙城に新人4人が挑む 土葬・外国人政策・減税…混戦へ

大分3区に立候補したのは、届け出順に野中貴恵さん（41）参政・新、岩屋毅さん（68）自民・前、小林華弥子さん（58）中道・新、平野雨龍さん（31）無所属・新、岩永京子さん（64）日本保守・新のあわせて5人です。

岩屋氏「実績と信頼」を強調、11回目の当選目指す

（自民・前・岩屋毅候補）「日本の政治を前に、力強く進めるために、ぜひこの選挙で自民党に、与党に力を与えていただきたい」

防衛大臣や外務大臣を歴任してきた自民党の岩屋毅さんは11回目の当選を目指します。外交や物価高対策を優先課題に掲げていて財源を示しながら責任ある政策で国益を守り抜くと強調しました。

（岩屋毅候補）「正々堂々、みなさんを信じてこの選挙を戦い抜いてまいります。どうかみなさん、岩屋毅を信じてください」

「中道」小林氏、公明の支援で「打倒・高市政権」の急先鋒へ

（中道・新・小林華弥子候補）「私は政治というのは声が小さい人、声を出したくても出せない人、あるいは社会的に弱い人のためにこそ働くのが、本来の政治だと思っています」

元由布市議会議員で中道改革連合の小林華弥子さんは、前回の衆院選に続き2回目の国政挑戦です。格差を是正した共生社会の実現を掲げながら平和外交を守っていくことを訴えています。

（小林華弥子候補）「こんな国民を無視した自分ファーストの選挙で高市政権を勝たせるわけにはいかない。そのことを強く訴えたい」

保守系新人3氏、 土葬・移民・土地買収が争点に

（参政・新・野中貴恵候補）「この衆議院選挙では、第一に減税を訴えていきます。集めて配るはもう終わりにする」

参政党の野中貴恵さんは、前回の衆院選では福岡1区から立候補していて2回目の国政挑戦となります。

27日の第一声では、日出町の土葬墓地問題を挙げながら外国人政策に取り組んでいく姿勢を示しました。

（野中貴恵候補）「私たちに寄り添わないまま進められるこの土葬問題には、断固として反対の姿勢をとっていきます。私たちの子どもたち、孫たちのためにも明確に反対の姿勢をこの12日間訴えていきます」

（保守・新・岩永京子候補）「大分3区は日本中からの注目の的になっている。日本をだめにしてしまう政治家を長年国政に送り続けた選挙区だからです」

日本保守党の岩永京子さんは現在の移民政策の是正を大きな争点に掲げ、国政に初挑戦します。また、恒久的な食料品の消費税ゼロや再生可能エネルギー政策の見直しを訴えています。

（岩永京子候補）「国会に送っていただけたあかつきには、皆様のために精一杯がんばって働きたい」

（無所属・新・平野雨龍候補）「この日本に必要だと考える政治、それは未来に対してツケを残さない政治」

無所属の平野雨龍さんは、去年の参議院選挙に東京選挙区から出馬していて今回が2回目の国政挑戦です。政策では外国資本による土地の買収規制やスパイ防止法の制定に意欲を示しています。

（平野雨龍候補）「未来に対しての責任を持ちたい。これから先、生まれてくる子どもたちにきちんとした形で、私たちの幼少期のころと同じ日本を残していきましょう」