ケビン・デュラントが3戦連続の30得点超え…37歳以上の選手ではNBA史上5人目

ヒューストン・ロケッツは、1月27日（現地時間26日、日付は以下同）にホームのトヨタ・センターでメンフィス・グリズリーズを108－99で下して2連勝し、直近6戦を5勝1敗とした。

この日ロケッツではアルペレン・シェングンが33得点9リバウンド6アシスト、ケビン・デュラントが33得点8リバウンド、タリ・イーソンが17得点7リバウンド2スティールをマーク。

なかでも37歳のデュラントは、23日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦（36得点7リバウンド3アシスト）、24日のデトロイト・ピストンズ戦（32得点7リバウンド3アシスト）に続いて、3試合連続の30得点超え。

37歳以上の選手が3戦続けて30得点以上を記録したのはNBA史上5人目。デュラントはステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）、カール・マローン（元ユタ・ジャズほか）に次ぐエリートグループに仲間入りした。

キャリア18年目の今シーズン。デュラントはここまで42試合へ出場し、平均26.4得点5.5リバウンド4.5アシスト1.0ブロックに加え、フィールドゴール成功率51.4パーセント、3ポイントシュート成功率40.7パーセント（平均2.4本成功）、フリースロー成功率88.2パーセントの好成績を残している。



