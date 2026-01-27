AppleはAirTag（第2世代）を発表し、販売を開始した。

【画像】「正確な場所を見つける」機能であと一歩の悩みが解消？

本製品は、従来のものよりも音量が大きくなったスピーカーを搭載しているほか、「正確な場所を見つける」機能が搭載されている。

「正確な場所を見つける」機能では、AirTagが近くにあるときに正確な距離と進む方向を表示する。そのため、近くになったときに探しやすくなる。

「探す」により、AirTagやApple製デバイス、対応する他社製デバイスを探すことだけでなく、家族や友人のいる場所を知ることも簡単になる。

「持ち物の位置情報を共有」の機能を利用して、位置情報を航空会社などの信頼できる他社と一時的かつ安全に共有し、一緒に探すことができるようになった。この共有はユーザーの手元に持ち物が戻るとすぐに無効になり、所有者はいつでも停止でき、7日後に自動的に期限切れになる。

また、セキュリティ機能についても保護することを考慮して設計されている。デバイスの所有者だけが位置情報データにアクセスできるほか、不要な追跡に対する保護機能が組み込まれている。

価格は1個4,980円（税込）、4個16,980円（税込）で販売され、前世代から価格が据え置きである。

（文＝リアルサウンドテック編集部）