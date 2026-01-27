サードシートレス・4人乗り!?

トヨタのコンパクトミニバンである「シエンタ」は、2003年の初代登場以来、日本の道路事情にマッチしたサイズ感と高い実用性でファミリー層を中心に絶大な支持を集めてきました。

2022年8月に登場した現行の3代目モデルは、「シカクマル」をキーワードにした愛着のわくデザインと、最新の安全装備、そして使い勝手を極めたパッケージングによって、デビューから時間が経過した2026年現在も販売台数ランキングの上位に名を連ねる人気車種となっています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「“4人乗り”シエンタ」です！ 画像で見る（30枚以上）

そんなシエンタといえば、3列シート・7人乗りのイメージが強いモデルですが、なかでも特定のニーズに応える形で設定されている「サードシートレス仕様」が、その圧倒的な利便性で密かに注目を集めています。

シエンタの最大の特徴は、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（一部グレードを除く）という、5ナンバー枠を維持した絶妙なボディサイズにあります。

このコンパクトな外寸ながら、ホイールベースを2850mmと長く取ることで、室内にはクラスを超えた広々とした空間が確保されています。

通常モデルには3列シート車と2列シート・5人乗り車がラインナップされていますが、今回スポットを当てるのは、福祉車両（ウェルキャブ）のラインナップに存在する、乗車定員をあえて4人に絞った「車いす仕様車タイプI（助手席側セカンドシート付）」などの特殊なパッケージです。

この仕様は、3列目シートを完全に撤去し、2列目シートも助手席側の一席のみを残す、あるいは特定のレイアウトに変更することで、車内の動線や積載性を劇的に向上させています。

特に福祉車両としての側面で見ると、車いすのままスムーズに乗降できるだけでなく、車いすを固定した横に介助者がゆったりと座れるスペースが確保されているのが大きな利点です。

しかし、この「3列目がない」という割り切りは、一般ユーザーにとっても、大きな荷物を頻繁に載せる層や、ペットとのドライブを楽しむ層から「2列ミニバン」としての新たな魅力が再発見されています。

サードシートがないことで、荷室の床面は低くフラットになり、最大で1000mmを超える荷室高を確保しています。

シエンタ伝統の「330mm」という低い乗り込み口（地上高）と相まって、重い荷物の積み降ろしや、小さなお子様の乗り降りも極めてスムーズです。

さらに、4人乗り仕様であれば、後席の足元空間を贅沢に使うことが可能となり、同クラスのコンパクトカーや軽自動車では到底味わえない開放感を実現しています。

価格面においても、このパッケージングは非常に魅力的です。

ガソリン車の車いす仕様車であれば、消費税が非課税となる特例もあり、実質的な車両本体価格は約220万円台から設定されています。

最新のハイブリッドシステムを搭載したモデルでも、優れた燃費性能とあわせて、長期間所有する上でのトータルコストパフォーマンスは極めて高いといえます。

安全性能についても抜かりはありません。

最新の「トヨタセーフティセンス」が標準装備されており、交差点での右左折時に直進してくる対向車や横断歩行者を検知する機能など、高度な運転支援を提供しています。

また、駐車を支援する「アドバンスト パーク」などの先進機能も設定されており、運転に不安を感じる層にとっても安心してハンドルを握れる環境が整っています。

そんなシエンタが提供する「4人乗り」という選択肢は、単なる定員の削減ではなく、ユーザーのライフスタイルに合わせた空間の再構築といえます。