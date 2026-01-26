¹¾ºäÇ¤¤â¡È³«²Ö¡É¤ò´üÂÔ¡£º£Ç¯¤Î²¬»³¤Ï¥ë¥«¥ª¡ß¥Ý¥Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇJ£±¤ÎDF¤¿¤Á¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡ºòµ¨¤Ë½é¤á¤ÆJ£±¤ËÄ©Àï¤·¤¿²¬»³¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ë¥«¥ª¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£±·î14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏÆó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅÀ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤â°ÕÍß¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¥ë¥«¥ª¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ³«Ëë¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î190¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¡¢¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¡¡24Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿CÂçºå¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï£²¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡££±ÅÀÌÜ¤ÏPK¤Ç¡¢£²ÅÀÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë½Ä¤ËÂ®¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¹¶·â¤ò¡¢¥Ý¥Ý¤¬ºÇ¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤È¤â¥ë¥«¥ª¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ý¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ£²ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£PK¤ò¥ë¥«¥ª¤Ë½³¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢£²ÅÀÌÜ¤â¥ë¥«¥ª¤«¤é¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆËÍ¤Ï²¡¤·¹þ¤ó¤À¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ë¥«¥ª¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ë¥«¥ª¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¥Ý¥Ý¤Î³èÌö¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Î£¶·î¤Ë¥Ý¥Ý¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Î³èÌö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ÎPK¤â¥Ý¥Ý¤Ë½³¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡££²ÅÀÌÜ¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ý¥Ý¤¬²¿¤«¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¸øÊ¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ý¥Ý¤ÏÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£16»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç´·¤ì¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÈ¾Ç¯¤ÏÄ´À°´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ý¥Ý¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ï¡¢¹¾ºäÇ¤¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÜÊª¤À¡£
¡Ö¥Ý¥Ý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ËÍè¤¿»þ¤«¤éÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤ò¤Þ¤À¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ý¥ÝËÜ¿Í¤âÆüËÜ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÃµ¤êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ý¥Ý¤Î³«²Ö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥Ý¥ÝËÜ¿Í¤âº£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤Î£µÉÃ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤â²þÁ±ÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤ò¤³¤ì¤«¤é³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ý¤Ïº£Ç¯¡¢¥ë¥«¥ª¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£J£±³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¥ë¥«¥ª¤ò¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤¤ÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ²¬»³¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¬»³¤Ï¥ë¥«¥ª¡ß¥Ý¥Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¤Çº£Ç¯¤âJ£±¤ÎDF¤¿¤Á¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
取材・文●寺田浩幸
取材・文●寺田浩幸
