伝説の英雄が宿った病弱令嬢、全力発揮は数秒だけ！タイムリミットありの異世界アクション救世録／漫画『令嬢アリスの英雄譚』
英雄として戦いの日々に身を捧げた男。「私はまだ、救い足りない…」と無念を抱えながら倒れた彼は、貴族の少女・アリスに転生を遂げていた。一度は心臓が止まったほど病弱な少女の体では、英雄の動きや力を振るえるのはわずかな時間のみ。それでも「救済者」として、助けの手を差し伸べるべく立ち上がった！
ヤミザワ・モロザワさん(漫画)と楓原こうたさん(著)が描く『令嬢アリスの英雄譚 〜貴族の少女に転生した英雄はやがて最強となり人々を救うため無双する〜』(「いま、グランドジャンプって!!」で連載中)。2026年1月19日に待望のコミックス第1巻発売の本作、その第1話を試し読み！
漫画：ヤミザワ・モロザワ／著：楓原こうた
