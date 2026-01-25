ブンデスリーガ 25/26の第19節 バイエルン・ミュンヘンとアウクスブルクの試合が、1月24日23:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはアントン・カデ（MF）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリズ（FW）のアシストから伊藤 洋輝（DF）がヘディングシュートを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

ここで前半が終了。1-0とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。アルフォンソ・デービス（MF）、レナート・カール（MF）に代わりヨシュア・キミヒ（DF）、ジャマル・ムシアラ（MF）がピッチに入る。

64分、アウクスブルクが選手交代を行う。アントン・カデ（MF）からサミュエル・エサンド（FW）に交代した。

74分、アウクスブルクが選手交代を行う。ファビアン・リーダー（MF）からメルト・ケミュール（MF）に交代した。

75分、アウクスブルクが選手交代を行う。エルビス・レジュベツァイ（MF）からヤニック・カイテル（MF）に交代した。

その直後の76分アウクスブルクが同点に追いつく。メルト・ケミュール（MF）のアシストからアーサー・シャベス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

80分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。レオン・ゴレツカ（MF）、伊藤 洋輝（DF）に代わりニコラ・ジャクソン（FW）、トム・ビショフ（MF）がピッチに入る。

81分アウクスブルクが逆転。ディミトリス・ジャンヌリス（DF）のアシストからアンノア・マッセンゴ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アウクスブルクが1-2で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は先発し80分までプレーした。23分にゴールを決めた。

