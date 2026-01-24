お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が23日放送のABCテレビ「探偵!ナイトスクープ」（金曜後11・17）に出演。1人で5人きょうだいの育児に励む少年にメッセージを送る場面があった。

広島県に住む小学6年生、12歳の少年からSOSが届いた。6人きょうだいの長男だといい、下に10歳、8歳、5歳、2歳、0歳がいる。母がエステ店の社長、父は母の会社の手伝い。家事は父と長男が担当しており、両親が仕事のときは弟や妹の面倒を見ているそう。ご飯の準備、洗濯物の片付け、おむつ替えなど、多くの家事を負担しているという。

「他のきょうだいにも手伝ってほしいけど、しつこく言わないと聞いてくれないし、同級生は自由に遊んでいてうらやましい。正直、長男をやるのに疲れた。生まれてから長男しかやったことがないので、1日だけでもいいので次男になりたい。僕の代わりに、長男をやってくれませんか?」といった内容だった。

代わりに家事を担当したせいやが「忙しくて、全然友達と遊べてないん?」と聞くと、長男は「全然。週1回とか2回」とポツリ。せいやから「12歳やもんな、遊び回りたいよな。何がしたいん?」と尋ねると、長男は「友達とみんなで集まってパーティーみたいな。お泊り会とか」と願望を口にしていた。また、母から厳しく叱られた際には「こんなのやってられっか!」と家出した過去もあったという。

苦労を聞いたせいやは「お前はまだ小学生や!」と抱っこし、背中を叩く。また「まだ大人になんなよ!」と、子供らしさを出していいと思いを伝えていた。そしてお別れの時間になると、父からは「またお願いします!」という声が。ドアを閉めると、母が「（長男の名前）!米炊いて!7合!」と大きな声を出しているシーンでVTRは終了していた。