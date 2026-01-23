スタバ×霧島酒造コラボ施設、宮崎に1月27日開業 ドライブスルー対応カフェや植物園、屋上庭園完備
【女子旅プレス＝2026/01/23】スターバックス コーヒー ジャパンと霧島酒造は、コラボレーションプロジェクトによる常設施設「KIRISHIMA GREENSHIP icoia（キリシマ グリーンシップ イコイア）」（宮崎県都城市）を、2026年1月27日（火）に開業する。
両社が構想段階から開業後のコラボレーション活動まで見据えて取り組んだ同施設は、世界的建築家・隈研吾氏が手掛け、“都城の自然と文化に溶け込む”をテーマに、竹や九州南部の土壌を形成するシラスを用いた建築美が光る。敷地内にはスターバックスの店舗、霧島酒造直営のショップ「KIRISHIMA LIFE STORE ipomea」に加え、焼酎造りの排熱を利用した植物園や屋上庭園を完備。
施設で使用する電力は「サツマイモ発電100％」で賄う環境配慮型システムを採用。2017年にスターバックスが社内研修で霧島酒造を訪問したことをきっかけに“都城にみんなの憩いの場を”という両社の想いが重なりあい形となった。持続可能な未来を見据え、地域資源を循環させながら、訪れる人々にここだけの“いこい”の時間を提供する。
まず目を奪われるのは、都城の風や光、緑を感じられる建築デザインだ。都城の風土に溶け込むよう設計された建物は、エントランスから内部へと続く「晒竹（さらしだけ）」の天井が特徴的である。
緩やかな曲線を描く竹の意匠は、開放感と温かみを演出。壁面にはスターバックスのコーヒーかすや、シラスを混ぜ込んだ内装ボードが採用されており、細部に至るまで自然の恵みと循環への意識が息づいている。
館内には、都城初となるドライブスルー併設のスターバックスと、「KIRISHIMA LIFE STORE ipomea」が入居する。
スターバックス店舗では、竹林を眺めるようなドライブスルー体験や、地元職人が仕上げた特別な空間での一杯を提供。一方の「ipomea」では、お酒のシーンが楽しみになるような食品や酒器、雑貨が並ぶ。両社の強みを生かし、コーヒーと焼酎、それぞれの文化が交差する豊かな時間を提案している。
また施設内には、ガラス張りの植物園「めぐりの森」が広がる。焼酎造りの蒸留温排水の熱エネルギーを利用したこの空間では、亜熱帯植物が生き生きと茂り、ベンチでコーヒー片手に非日常の時間を過ごすことが可能だ。
エントランス横の階段を上った先にある、屋上庭園「見晴らしの丘」も見逃せない。霧島山や沖水川を一望できる特等席であり、夕暮れ時には夕陽に染まる山々の絶景が広がる。隣接する工場から時折漂うさつまいもや焼酎の香りと共に、都城の雄大な自然を味わえる憩いの場所だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：宮崎県都城市下川東4丁目5869番8
営業時間：
スターバックス店舗・芝生エリア「いこい庭」7:30〜22:00
植物園「めぐりの森」・屋上庭園「見晴らしの丘」9:00〜19:00
霧島酒造直営店舗 KIRISHIMA LIFE STORE ipomea10:00〜19:00
席数：73席（施設屋内：57席、テラス：16席）
定休日：不定休
駐車場：
第1駐車場 35台
第2駐車場 30台
