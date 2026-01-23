利便性と安全性を向上した7人乗りミニバン

トヨタの南アフリカ法人は2025年11月24日に、コンパクトミニバン「ルミオン」のマイナーチェンジモデルとなる2025年型を発表しました。

かつて日本で多くのファンに愛された「ルミオン」という名を持つクルマが、海外市場で新たな進化を遂げました。

【画像】超カッコいい！ トヨタ“新型コンパクトミニバン”「ルミオン」を画像で見る！（60枚）

日本で「ルミオン」といえば、2007年10月に発売され、2015年12月まで生産された個性派コンパクトカー「カローラ ルミオン」を思い浮かべる方も多いでしょう。全長4210mm×全幅1760mm×全高1630mmという、全幅が1700mmを超えるワイドな3ナンバーボディが特徴でした。1.5リッターまたは1.8リッターのガソリンエンジンが設定され、改良が重ねられました。

国内では絶版車となったルミオンですが、その名は6年の時を経て2021年に海外で復活。現在は南アフリカやインドといった新興国市場を中心に、3列7人乗りのコンパクトミニバンとして独自の道を歩んでいます。

今回の改良では、エクステリアに新デザインのリアバンパーとリアコンビネーションランプが与えられました。さらに、ルーフエンドスポイラーとルーフサイドスポイラーが全グレードで標準装備となり、すでに採用されていた大胆なブラックメッシュグリルと相まって、より力強い印象を強めています。

この海外で展開されるルミオンは、スズキの3列シート7人乗りMPV「エルティガ」をベースとしたOEM供給車です。ボディサイズは全長4420mm×全幅1735mm×全高1690mm、ホイールベースは2740mm。日本で販売されている「シエンタ」よりやや大きいサイズ感といえます。後席ドアは日本のミニバンで一般的なパワースライドドアではなく、ヒンジ式ドアが採用されています。

パワートレインは、最高出力104馬力、最大トルク138Nmを発生する1.5リッターガソリンエンジン「K15B」を継続して搭載。これに5速MTもしくは4速ATが組み合わされます。燃費は約16.12km／リッターで、最高速度はMT車が175km／h、AT車が170km／hです。

インテリアにおける利便性の向上も注目点です。ミドルグレードのSXには2列目用のUSB Type-Cポートが追加され、最上級グレードのTXでは2列目と3列目の両方にType-C充電ソケットが新たに設定されました。

安全装備も拡充されています。全モデルでサイド＆カーテンエアバッグが標準装備となったほか、2列目中央席のシートベルトが3点式にアップグレードされ、安全性が高められました。

南アフリカでの販売価格は、30万7900ランド（約296万円）から40万3600ランド（約388万円）となっています。