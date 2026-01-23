北朝鮮の金正恩総書記が1月20日、温堡（オンポ）勤労者休養所の竣工式に参加した際、

黒いロングコートに革靴姿で女湯などを見て回ったことが話題となっている。

北朝鮮において入浴施設は、隠微な話題に事欠かない。

北朝鮮には、こうした公営施設のほかにもトンジュ（金主、ニューリッチ）が経営するスーパー銭湯があり、多くの場合、個室を備えている。北朝鮮第2の都市、咸興（ハムン）市内にもスパ銭があるのだが、ここの個室で起きた出来事が市民に衝撃を与えた。咸鏡南道のデイリーNK内部情報筋が伝えた。

事件が起きたのは一昨年の6月2日のことだ。市内のスパ銭に高級中学校（高校）の男子生徒3人、女子生徒3人が入っていった。「銭湯」だけあって、夫婦である証明書を提示しない限りは、個室といえども男女が一緒に利用することはできない。ところが、このグループは堂々と男女で入っていった。

彼らは、責任者に1万5000北朝鮮ウォン（約270円）の入湯料以外にも、なんと70ドル（約1万1000円）ものワイロを掴ませたのだ。そして、午後3時から2時間、浴場全体を貸し切って、性行為に及んでいたのだった。

昨今の経済難の影響か、客が減って苦しい経営を強いられていた責任者は、彼らの提案を断りきれなかったようだ。

富裕層のドラ息子連中の単なる「イケない秘密の遊び」だったはずのこの一件だが、咸興市安全部（警察署）の知るところとなった。6人のうち1人が友達に自慢し、噂を耳にした人が安全部に通報したのだ。

安全部は同月8日、スパ銭を急襲し、帳簿のチェックなどの検閲（監査）を行った。そして、責任者を連行して厳しく取り調べた。

一方の生徒6人だが、安全部の取り調べの結果、浴場の中でピンドゥ（覚せい剤）を使用しながらスワッピングに及んでいたことが明らかになった。

6人の親たちは、躾がなっていなかったことを暴露され、顔を上げて表を歩けないほどに追い込まれてしまった。また、高校の担任教師も、咸興市の教育部に毎日呼び出され、生徒指導がなっていなかったと批判書を書かされた。

6人の高校生は公開暴露の集いに参加させられた。壇上に立たされ自己批判を強いられた後に、いろいろな人に代わる代わる批判を浴びせ続けられる「恐怖の吊し上げ」だ。

情報筋は、「ここ（北朝鮮）には『男女七歳にして席を同じくせず』という言葉はあるが、生徒に性について教えていないため、こんなことがしばしば起きる。他の生徒たちにも大きな影響があるため、家庭での躾、学校での教育が切実に求められている」と語っていた。