¡Ú±ÊÅÄ ¹Ìºî¡Û¡Ú¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û¡Ö·ã¥à¥º¡Ä²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»þ´Ö¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈáÌÄ¤¬Â³½Ð¤·¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¿ô?¡¦A¡ÖÆñ²½¤Î¿¼ÁØ¡×

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×
2026Ç¯1·î17Æü¡¢18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬Á´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÊÌÜ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö¿ô³Ø?¡¦¿ô³ØA¡×¤ÎÌäÂê¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤äSNS¾å¤ÇÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎãÇ¯¤è¤êÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤ÊÆñ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æñ°×ÅÙ¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¤Ï¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î21Æü¤ËÂç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿Ãæ´Ö½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿ô³Ø?¡¦¿ô³ØA¡×¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤Ï50.58ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤è¤ê3ÅÀÄøÅÙÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÆñ²½¡×¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô³Ø?¡¦¿ô³ØA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¿ô³Ø1A¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¿ô³Ø?¡¦¿ô³ØA¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿ÍÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¡×¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤¿²ÊÌÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂçÌä¹½À®¤äÀ©¸Â»þ´Ö¤ÏÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¿ô³Ø?¡¦¿ô³ØA¡×¤Ï¹â¹»¤Ç³Ø¤Ö¿ô³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¹Í¤¨Êý¤òÌä¤¦ÉôÊ¬¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã±½ã¤Ê·×»»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ò¤â¤È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼°¤òÎ©¤Æ¤ÆÀ°Íý¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÅú¤¨¤òÆ³¤¯¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
À°Íý¤·¤Ê¤¤¤È²ò¤¿Ê¤á¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¿ô¤È¼°¤Î°·¤¤¡Ê¿ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢À°Íý¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¡Ë
¡»´Ø¿ô¤ÎÀ¼Á¡Ê¿ô¤ÎÆ°¤¤ò¥°¥é¥Õ¤ä¾ò·ï¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡Ë
¡»¿Þ·Á¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¹Í»¡¡ÊÊ¿ÌÌ¤ä¶õ´Ö¤Î·Á¤«¤é´Ø·¸À¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ë
¡»³ÎÎ¨¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡ÊÊª»ö¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤ä·¹¸þ¤ò¿ôÅª¤ËÂª¤¨¤ë¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ë¸ø¼°¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸Ì®¤äÀßÄê¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ²òÅú¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¾ò·ï²¼¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊüÊªÀþ¤¬Æ°¤¯¤«¡×¤ä¡¢¡Ö¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆÀÅÀ¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼Â¤Î»ö¾Ý¤äÀßÄê¤ò¿ô³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÌä¤¤¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¸ø¼°¤äÄêÀÐ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ò¤±¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¸ø¼°¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¾ò·ï¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¿Þ¼¨¤·¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌäÂêÊ¸¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ò·ïÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È²ò¤¿Ê¤á¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ô³Ø1A¤ÏÃ±½ã¤Ê¡È·×»»ÎÏ¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊóÀ°ÍýÎÏ¤äÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤òÁí¹çÅª¤Ë»î¤¹²ÊÌÜ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤ÌäÂê²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤òÎ©¤Æ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
