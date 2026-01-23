マンチェスター・ユナイテッドのカゼミロが自身のXを更新し、今シーズン限りでクラブを去ることを正式に発表した。2022年にレアル・マドリードから加入して以来、チームの中核を担ってきたベテランの退団宣言に、ユナイテッドファンは騒然となっている。同選手は「ステージの終わりを知ること、そして永遠に記憶され尊敬されると感じる時に別れを告げること」と、その決断の理由を明かした。





カゼミロはイングランドでの在籍期間中、その圧倒的な経験値とリーダーシップでカラバオカップとFAカップの制覇に大きく貢献した。声明の中で「このバッジと我々の目標のために、残りの4ヶ月も全力を尽くす。マンチェスター・ユナイテッドと素晴らしいファンに対して、永遠の尊敬と愛情を」と綴り、契約満了となるその日まで、一切の手を抜かずに戦い抜く決意を表明。クラブ側もこれに応える形で、多大なる貢献に対する感謝の声明を出している。この突然の発表を受け、ファンからは「真のレジェンドだ」「あなたのおかげで勝つ文化が戻った」といった惜別と感謝の声が相次いでいる。日本のサポーターからも、有終の美を願う励ましのコメントが数多く寄せられた。チームは現在、熾烈なトップ4争いの渦中にあり、守備の要である同選手が最後に見せるであろう献身的なプレイが、ユナイテッドをさらなる高みへ導く鍵となるだろう。多くの栄光を手にしてきた彼が、自ら引き際を見極め、潔く身を引く姿勢にはプロフェッショナルの矜持を感じる。加入当初の期待に違わぬパフォーマンスを見せ、停滞していた名門にタイトルをもたらした功績は、数字以上の価値がある。彼が聖地オールド・トラッフォードで過ごす最後の数ヶ月が、選手としても一人の人間としても、最高に輝かしいものになることを心から願っている。