¡Ô¡Ö¥¢¡¦¥¤¡¦¥³¡ª¡×¤ÈÇ®Îõ¥³¡¼¥ë¤â¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÖÅÐ¹»º¤Æñ¡×¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼Â¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿³Ø½¬±¡¤Î18Ç¯¡Ò¹Ä¼¼µ¼Ô¤¬¾Ú¸À¡Ó
¡¡2024Ç¯¤Ë³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤´³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤¦¤·¤¿Êâ¤ß¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ä¤ª¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÃÎ¤ë¿Í¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2025Ç¯6·î¤Ë²Æì¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ
¢¡¢¡¢¡
ÅÐ¹»º¤Æñ¡¢·ã¥ä¥»»þÂå
¡¡½÷À½µ´©»ï¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òºÜ¤»¤ë¤ÈÇä¤ì¹Ô¤¤¬¾å¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÜÆâÄ£¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¼Ì¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Îº´Æ£¤¢¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ÏÀ®Ç¯¹Ô»ö¤Ç¤Î¥í¡¼¥Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ»Ñ¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¡¢Âç³ØÂ´¶È¤«¤é¤´³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ËÅÐ¹»º¤Æñ¤ä·ã¥ä¥»¤È¤¤¤¦»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¤ª»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤â³§¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê´¶³´¤Ò¤È¤·¤ª¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥é¥ª¥¹¤Æ゙ÈÕ»Á²ñ¤Ë¼çÀÊ¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡Ⓒ»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡2001Ç¯12·î1Æü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤ÇÃÂÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´²ûÇ¥¤«¤é¤´½Ð»º¤Þ¤ÇÅìµÜ¿¦¸æÍÑ³Ý¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿°å»Õ¤ÎÄé¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢24Ç¯Á°¤ò¤³¤¦²û¤«¤·¤à¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¸µµ¤¤Ê»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬ÉÂ±¡Ãæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µ¼Ô¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤ÎÆþ³Ø¼°¤«¤é¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÍÄ¤¤°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½©¤Ë¤ÏÅÐ¹»»þ¤ËÍî¤ÁÍÕ¤ò½³¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤´ÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Ï³§Æ±¤¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢2Ç¯À¸¤«¤éÅÐ¹»º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½éÅù²Ê»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡¢Åö»þ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¡Ö²º¤ä¤«¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£2Ç¯À¸¤Îº¢¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÅÐ¹»º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸¿ô¿Í¤Ë¤è¤ëÂ¾¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍðË½¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¸¶°ø¤À¤ÈµÜÆâÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÅÐ¹»»þ¤Ë²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¤Ïº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹»¤Ï»ùÆ¸¤ÎÂÎÄ´¤ä»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤ë¹»É÷¤¬¤¢¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µéÀ¸¤Ï¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¼þ°Ï¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»ùÆ¸¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¦¥¤¡¦¥³¡ª¡×
¡¡³Ø½¬±¡½÷»ÒÃæÅù²Ê3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤ÏµÞ·ã¤ËÁé¤»¤¿»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤¬Ä¾Á°¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢°ÊÁ°¤è¤êÇ®¿´¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤´ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢¹âÅù²Ê1Ç¯À¸¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê»Ñ¤ËÌá¤é¤ì¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ÎµÜÆâÄ£¿¦°÷¤«¤é¡Ö¤ªÍ§Ã£¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤´Î¾¿Æ¤Î»Ù¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¼«Á³¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Í§Ã£¤È¤Îå«¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ò¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¹âÅù²Ê¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏµÇ°»£±Æ¤ÎÎó¤ËÍ§Ã£¿ô¿Í¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í§Ã£¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Î¹æ¡¦·ÉµÜ¡Ê¤È¤·¤Î¤ß¤ä¡Ë¤«¤é¤â¤¸¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¥È¥·¡×¡Ö¥È¥·¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í¡¢¤¦¤Á¤Ë¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾Ð¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯º¢¤Î½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¯¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬³ØÀ¸¤ÇÆø¤ï¤¦ÀµÌçÁ°¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Áë¤ò³«¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥ï¥Ã¤È´¿À¼¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥¢¡¦¥¤¡¦¥³¡ª¡¡¥¢¡¦¥¤¡¦¥³¡ª¡×¤È¡È°¦»Ò¥³¡¼¥ë¡É¤Ç±þ¤¨¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ø½¬±¡¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤â¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ø½¬±¡¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂ´¶È¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö18Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò³Ø½¬±¡¤Î²¹¤«¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤â³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¤êÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó9000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½©»³Àé²Â¡ß¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¼èºàÈÉ¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×
¡¦²í»Ò¤µ¤Þ¤ò°é¤Æ¤ëÌÌ¤â
¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥á¡¼¥ë
¡Ê½©»³ Àé²Â,ËÜ»ï¼èºàÈÉ¡¿Ê¸éº½Õ½© 2026Ç¯2·î¹æ¡Ë