天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、「ラオスフェスティバル」に出席されました。きょう午前、ラオスの民族衣装に身を包んだ愛子さまは、東京・代々木公園で開催されている「ラオスフェスティバル」の開会式に登壇。側近によりますと、愛子さまが着用している衣装は、ラオス側から贈られたものだということです。愛子さまは去年、初の海外公式訪問としてラオスを訪ねていて、現地では「私たち若い世代が両国の架け橋となって」など