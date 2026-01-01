¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¿·ºî¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç³ð¤¨¤ë♡º£¤É¤Â«´¶¤Þ¤Ä¤²¥á¥¤¥¯
¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¥È¥ì¥ó¥É´¶È´·²¤Ê¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢ÌÜ¸µ¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¿·ºî¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯½é½Õ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤Î¶ËºÙ¥á¥¿¥ë¥³ー¥à¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Íî¤È¤»¤ë¿·´¶³Ð¥ê¥àー¥Ðー¡¢¤µ¤é¤ËÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Î¿·¿§¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇÉ¤âÀ¹¤êÇÉ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¤Î¤ËÀ¹¤ì¤ë¿·È¯ÁÛ¥Þ¥¹¥«¥é
¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¥á¥¿¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é～¥¯¥ê¥¢¥ë¥Ã¥¯～¡×¤Ï¡¢Àè¹Ô1¿§C01¥¯¥ê¥¢¡¢²Á³Ê990±ß¡£¶ËºÙ2.5mm¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥á¥¿¥ë¥³ー¥à¤¬¿ôËÜ¤Î¤Þ¤Ä¤²¤òÄø¤è¤¯Â«¤Í¡¢¤Þ¤Ä¥ÑÉ÷¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂ«´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥á¥¤¥¯´¶¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥«ー¥ë¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¡£¿å¡¦´À¡¦Èé»é¤Ë¶¯¤¯¡¢Á¡°ÝÌµÇÛ¹ç¤Ç°ì½Å¤µ¤ó¤ä±üÆó½Å¤µ¤ó¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ç¤¹¡£
Ã±ÉÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¼ÃÏ¤ä¥È¥Ã¥×¥³ー¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¢ö
¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¿·ºî¥×¥é¥ó¥Ñー♡ÊõÀÐµé¤Î¤¤é¤á¤¿°¤¬880±ß
¥á¥¿¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¥·¥êー¥º¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
´ûÂ¸ÉÊ¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¥á¥¿¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤ÏÁ´2¿§³Æ990±ß¡£01¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÎÏ¤ò¡¢03¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ÈÌÜÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¥á¥¿¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é～¥Ü¥ê¥åー¥à¥ë¥Ã¥¯～¡×¤ÏÁ´1¿§V01¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢²Á³Ê990±ß¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ì¤ëÂ«´¶¤Þ¤Ä¤²¤Ë¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Íî¤È¤¹¡õÉÁ¤¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯Ûà¤«¤»¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¥ê¥àー¥Ðー¡×¤ÏÀè¹ÔÁ´1¼ï¡¢²Á³Ê550±ß¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¤¯¤··¿¥³ー¥à¤Ç¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¥Þ¥¹¥«¥é¤âÛà¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤ë¤ó¤È¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ä¤²¥±¥¢À®Ê¬10¼ïÇÛ¹ç¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¥¯¥êー¥ßー¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥Êー¡×¤«¤é¤Ï¡¢Àè¹Ô1¿§16¥×¥ê¥Æ¥£¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤¬²Á³Ê715±ß¤ÇÅÐ¾ì¡£
1.5mm¶ËºÙ¿Ä¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤·ì¿§´¶¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー·ÏÇ´Ëì¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢¾å¥é¥¤¥ó¤Ë¤â²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
Á´10¿§Å¸³«¤Ç¡¢´ûÂ¸¿§¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¤ÌÜ¸µ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Ç´°À®♡ÍýÁÛ¤Îº£¤É¤¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
Æ©ÌÀÂ«´¶¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¡¢Á¡ºÙ¥é¥¤¥ó¡£¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤²¤âÌÜ¸µ¤â¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ëÌ¾ÉÊÂ·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤°¤Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë♡¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç³ð¤¦¡¢¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£